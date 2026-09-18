Denuncian presunto maltrato de perros y un gato en vivienda de la colonia Morelos

Vecinos de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, solicitaron la intervención de las autoridades de la Ciudad de México ante un presunto caso de maltrato animal en un domicilio ubicado en la calle Labradores 60, donde, de acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, habría varios perros y un gato en condiciones de abandono y encierro.

La denuncia fue retomada por la organización Mundo Patitas, que pidió a las autoridades capitalinas tomar acciones para poner a salvo a los animales.

De acuerdo con el testimonio difundido, en el inmueble habría varios perros mantenidos en jaulas y un gato blanco que permanecería amarrado con una cadena corta durante todo el día.

La persona denunciante aseguró que el felino no tendría acceso visible a agua, alimento ni un arenero y que permanecería en un espacio donde se acumularían sus propias heces.

Además, afirmó que en algunas ocasiones ha escuchado agresiones contra los perros. Debido a que, según su relato, los animales se encuentran detrás de láminas que impiden observarlos desde el exterior, la denunciante señaló que ha tenido dificultades para obtener pruebas.

Vecinos temen represalias

La persona que hizo pública la denuncia aseguró que ya había intentado solicitar ayuda sin obtener una respuesta que permitiera poner a salvo a los animales.

También señaló que los habitantes del domicilio presuntamente son personas agresivas y problemáticas, por lo que descartó volver a confrontarlos directamente.

“Ya no sé a dónde más asistir, me siento muy frustrada”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales, donde pidió apoyo para que las autoridades intervengan.

Mundo Patitas compartió el caso y llamó a que las autoridades capitalinas atiendan la denuncia. En la publicación también se pidió la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México y de las autoridades de la alcaldía.

¿Dónde está el domicilio señalado?

La dirección difundida originalmente fue Labradores 60, colonia Morelos, código postal 15270.

La ubicación se encuentra en una zona cercana a Tepito, de acuerdo con la información difundida por la persona denunciante.

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuenta con protocolos para atender denuncias relacionadas con maltrato o crueldad animal.

El protocolo contempla la atención de casos ocurridos en domicilios particulares. Cuando se detectan señales de maltrato o crueldad y no existe autorización para revisar o entregar voluntariamente a los animales, la BVA puede acudir ante la autoridad competente para realizar la denuncia correspondiente.

La PAOT y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también forman parte de las instituciones que intervienen en la atención de casos de maltrato animal en la capital.

Hasta el momento, la información difundida corresponde a una denuncia ciudadana publicada en redes sociales y no se ha informado oficialmente sobre una inspección, rescate o aseguramiento de los animales señalados en el domicilio.

La petición de vecinos y organizaciones animalistas es que las autoridades verifiquen las condiciones en las que se encuentran los perros y el gato y, en caso de acreditarse maltrato, se tomen las medidas correspondientes para protegerlos.