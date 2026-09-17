Asesinan a joven afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos esta tarde al exterior del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis 33), en el Rosario, los responsables fueron dos hombres en motocicleta huyeron hacia el Estado de México.

Los hechos se registraron al exterior del plantel ubicado en la colonia Prados del Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, cuando los dos sujetos se acercaron a la víctima y le dispararon en por lo menos cinco ocasiones.

Los hechos se registraron al exterior del plantel ubicado en la colonia Prados del Rosario Foto: Cuartoscuro | Archivo

Al lugar acudieron paramédicos, los cuales confirmaron la muerte del joven, hasta el momento se desconoce si era parte de la comunidad estudiantil del plantel. En ese sentido, hasta el momento el centro escolar no se ha pronunciado al respecto.

Al lugar arribó la familia del joven, autoridades capitalinas tomaron conocimiento de la agresión armada y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Asimismo, comenzó la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el paradero de ambos agresores.