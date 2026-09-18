Catean dos inmuebles, aseguran arsenal y drogas en Iztapalapa; hay tres detenidos

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia orientados a combatir delitos de alto impacto en la zona oriente de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en una acción coordinada con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego.

Al respecto, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó a través de redes sociales que estas acciones forman parte de la estrategia interinstitucional para inhibir la violencia.

La primera diligencia se realizó en un domicilio de la calle 67, mientras que la segunda tuvo lugar en la calle Francisco Javier Mina, ambos ubicados en la colonia Santa Cruz Meyehualco, puntos que operaban como centros de acoplamiento criminal.

Durante las intervenciones tácticas, los uniformados decomisaron un importante arsenal compuesto por cuatro armas largas y dos cortas, así como cuatro kilogramos de marihuana, una presentación a granel de la misma hierba y dosis de metanfetamina.

En el lugar fueron detenidos una mujer de 61 años y dos hombres de 63 y 41 años de edad, quienes, de acuerdo con las indagatorias preliminares, estarían vinculados con una facción de un grupo delictivo generador de violencia en la Ciudad de México.