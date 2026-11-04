Tras algarabía por Día de Muertos, inicia venta navideña en el Centro Histórico

Tan solo un par de días después de que culminaran las actividades por Día de Muertos en la capital, festejos que destacaron por la catrina colosal en la plancha del Zócalo, ya iniciaron las ventas decembrinas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las principales calles de la zona, como Venustiano Carranza, Correo Mayor, Regina y Mesones amanecieron iluminadas por series navideñas, árboles, escarcha y hasta inflables de todas las figuras, desde un pingüino hasta un Santa Claus gigante.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Los comerciantes esperan una buena venta, ya que ofrecen precios muy competitivos, es el caso de Ashley, quien se dedica a la venta de esferas de hilo, nochebuenas de plástico y series navideñas, ella aseguró que espera arrasar con todo los productos que ofrece.

Esperemos que arrasemos con todo. Tenemos las esferas de hilo que están en 150, el pin de cerecita en rosita o en rojo los tenemos un tres por 100 y la nochebuena, el ramito de nochebuena lo tenemos en diferentes colores y en cuatro por 100”, dijo la comerciante sobre la cantidad de personas que se esperan durante este fin de año.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Los comerciantes también se ofertaban inflables de muy variadas figuras, como pingüinos, trineos, muñecos de nieve, entre otros, los precios oscilaban entre los 500 y mil 500 pesos.

La escarcha, los manteles para adornar la mesa, las cortinas y hasta peluches no podían faltar en esta venta decembrina. De esta manera, de a poco la Ciudad de México comienza a alistarse para los festejos navideños y de fin de año.