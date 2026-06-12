CDMX 'volvió a demostrar de qué está hecha': Brugada tras inicio del Mundial

“La Ciudad de México volvió a demostrar de qué está hecha”, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien aseguró que, durante la jornada por el arranque del mundial, se logró “una jornada en paz, con seguridad y movilidad”.

El aforo en el Estadio Ciudad de México fue de 80 mil fanáticos. Elizabeth Velázquez

Ello, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por miles de servidores públicos, especialmente por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encargados de garantizar la seguridad y movilidad de millones de personas, durante la inauguración del torneo y los festejos posteriores al triunfo de la selección mexicana.

Alrededor de 120 mil personas se congregaron en el Ángel. Karina Tejada

Inauguración de Unidad de Emergencia

Al inaugurar la nueva Unidad de Urgencias, el Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión del Hospital General de Xoco, Brugada destacó el desempeño de las dependencias locales durante las actividades relacionadas con el arranque de la justa mundialista.

“Enfrentamos un desafío enorme y complejo y estuvimos a la altura. Cumplimos con la ciudadanía al garantizar una jornada en paz, con seguridad, movilidad y una gran participación de la gente”, afirmó.

La mandataria destacó especialmente a las y los policías capitalinos por la labor desempeñada durante la jornada del jueves, que permitió, dijo, que la ciudad viviera “una jornada en paz”.

“Quiero hacer un reconocimiento a las y los policías por la eficiente tarea que realizaron ayer, a los miles de servidores públicos que participaron en esta jornada, a la ciudadanía por su comportamiento ejemplar y, por supuesto, a la Selección Mexicana por regalarle esta alegría al país”, expresó.

Así luce el Fan Fest en el Zócalo X

Dijo que durante el arranque de la justa deportiva internacional la ciudad escribió una nueva página en su historia; al demostrar su capacidad para recibir eventos masivos de carácter internacional.

“Ayer esta ciudad garantizó condiciones para que millones de personas pudieran vivir una jornada que va a quedar grabada en la memoria colectiva de generaciones. Una jornada en la que nuestra ciudad volvió a escribir, como dicen por ahí, una página de oro en la historia del deporte mundial”, aseveró, al tiempo que reiteró su felicitación y reconocimiento a la escuadra mexicana que se alzó 2-0 contra Sudáfrica.

“A la ciudadanía, un gran reconocimiento por su comportamiento ejemplar. Y como decimos, a la Selección Mexicana; nuestra admiración por defender con honor y dignidad, los colores de México, y regalar al país una enorme alegría con su victoria”, concluyó.