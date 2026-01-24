En CDMX sigue la venta de animales en redes sociales tras prohibición en mercados

Por Ulises Librado e Iván Mejía

Tras la entrada en vigor de la prohibición de venta de animales en mercados públicos de la Ciudad de México, el comercio de seres sintientes ha encontrado un espacio en la clandestinidad de las redes sociales.

Grupos de Facebook y anuncios en Marketplace se han convertido en los escaparates principales en los que se comercializan ejemplares de diversas razas, operando mediante estrategias para evadir los filtros de seguridad de las plataformas y redirigir a los clientes potenciales hacia conversaciones privadas en WhatsApp.

Uno de los grupos detectados, denominado Mascotas Polanco CDMX, cuenta con más de cuatro mil 600 integrantes.

En este espacio se difunden fotografías de los animales sin publicar precios de manera abierta, una táctica diseñada para evitar que Facebook detecte la transacción, ya que la red social prohibió desde diciembre de 2018 la venta de animales en publicaciones.

En consultas realizadas por Excélsior, se detectaron perfiles que ofrecen cachorros con costos que van desde los tres mil hasta los 45 mil pesos.

Entre las ofertas se encontró un bulldog francés macho de dos meses y medio en 27 mil pesos, entregado supuestamente vacunado y desparasitado, así como un perro salchicha en 17 mil 500 pesos, el cual incluye un contrato-garantía de tres meses y la promesa de seguimiento hasta completar el cuadro de vacunación.

En redes sociales “lo que buscas lo encuentras”

Berenice Luna, activista de la organización Pasos Perrunos, advirtió que la clausura de puntos como el Mercado de Sonora sólo provocó un efecto migratorio hacia las redes sociales.

Lo único que hicieron fue que migraran a las redes sociales”, señaló.

El verdadero problema está en redes sociales, ahí se venden animales de todo tipo, lo que buscas lo encuentras y hasta mascotas que fueron robadas”.

Los vendedores ajustan sus precios dependiendo del sexo, el color y el tipo de pelaje, centrando su oferta en razas de alta demanda, como schnauzers miniaturas, pomeranias, shihtzus y yorkies, sin que exista autoridad que verifique el trato o las condiciones de salud de los ejemplares.

A pesar de estas prácticas, las políticas de Meta establecen restricciones a la venta de animales.

El contenido de comercio no puede promocionar la compra, venta o comercialización de animales o productos de animales”, establecen las condiciones y políticas.

El incumplimiento de nuestras políticas o de la ley puede generar diversas consecuencias, como el rechazo o la eliminación de publicaciones y otro contenido, el rechazo o la eliminación de etiquetas de productos, o la suspensión o la cancelación del acceso a cualquier función o servicio de comercio de Facebook, Instagram, WhatsApp”.

Sin embargo, los comerciantes logran operar mediante el uso de palabras clave y el contacto directo o fuera de la app.

Se debe de regular la venta por Internet, pues además existen fraudes

La activista apuntó que la legislación debe regular la venta en Internet.

Además, se ha detectado un incremento en fraudes.

Perfiles ofrecen cachorros y, poco antes de la cita acordada, exigen un depósito de anticipo bajo la presión de que existe otro cliente interesado.

Una vez que la víctima realiza el pago, el vendedor bloquea el contacto y desaparece.

