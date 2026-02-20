CDMX refrenda compromiso de impulso a las letras: Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, refrendó el compromiso de su administración de impulsar el desarrollo de las letras y de acercar a las juventudes la pasión por los libros, para “enfrentar la vorágine de las nuevas tecnologías abriendo un buen libro”, dijo.

El reto que tenemos es acercar cada vez más a la juventud a la pasión literaria que queremos que tengan las nuevas generaciones”, afirmó durante la inauguración de la 47.ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tiene como invitado especial al estado de Sonora.

Con más de mil 500 sellos editoriales y alrededor de 180 expositores, la FIL de Minería se extenderá hasta el 1 de marzo.

Acabamos de escuchar miles de eventos paralelos mientras está la exposición de los libros. Y celebro mucho que el estado invitado sea este año Sonora. Celebro también que uno de los ejes de esta feria sean las jornadas juveniles”, expresó Clara Brugada, al asistir como invitada a la inauguración de la feria librera.

Llamado a las juventudes

La mandataria aprovechó para señalar que la ciudad concentra una de las industrias editoriales más dinámicas del país y defendió que la lectura no es un acto pasivo, sino una forma de “intervención en la realidad”.

Toda gran novela cuestiona el orden de las cosas. Leer nos permite descubrir que la realidad no es la única posibilidad (…) Quien imagina otros mundos comienza a luchar por ellos”, afirmó ante editores, académicos y estudiantes.

Además, enumeró las acciones de su administración en materia cultural, como el fortalecimiento de libroclubs, bibliotecas comunitarias y la creación de un premio de poesía joven en lenguas indígenas.

En su mensaje, llamó a la juventud a participar activamente en la vida pública.

No permanecer en silencio frente a la barbarie y la sinrazón de un contexto internacional cada vez más desigual y violento”, dijo.

Impulso a la lectura

En el acto, Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura de esa entidad, en representación del gobernador Alfonso Durazo, resaltó el valor simbólico de la invitación y agradeció a la jefa de Gobierno capitalina el impulso a la lectura.

Ser invitado especial para Sonora significa un honor, pero también una responsabilidad”, señaló.

El funcionario sostuvo que una sociedad que lee es más capaz de deliberar y convivir en la diferencia.

Una sociedad crítica y libre está en mejores condiciones de sostener sus instituciones y fortalecer su vida democrática. Ahí comienza la verdadera transformación social”, apuntó.

Gámez Gamboa recordó que la tradición editorial sonorense se remonta a casi dos siglos, cuando circuló La Aurora de Occidente, una de las primeras publicaciones periódicas del noroeste del país. “Venimos a compartir lo que somos, pero también a dialogar y aprender”, agregó.

Al declarar formalmente inaugurada la FIL de Minería 2026, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la relevancia cultural de Sonora en el panorama nacional.

La literatura sonorense emana de realidades marcadas por la resistencia y la diversidad. En sus textos se expresa la lucha de los pueblos originarios por preservar sus lenguas, el impacto de la migración y las voces jóvenes que cuestionan la normalización de la violencia”, sostuvo.

Añadió que la escritura es al mismo tiempo memoria y denuncia.

La escritura puede y debe ser una brújula para la memoria colectiva y un instrumento para el cambio”, afirmó.

La feria permanecerá abierta hasta el 1 de marzo en el histórico recinto del Centro Histórico, con nuevas secciones dedicadas a la narrativa gráfica y actividades enfocadas en infancias y juventudes, concluyó el rector de la máxima casa de estudios.

