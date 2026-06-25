CDMX ofrece infraestructura y apoyo técnico a Venezuela tras potentes sismos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada puso a disposición del pueblo de Venezuela capacidad técnica e infraestructura de la capital mexicana para apoyar las labores de atención y recuperación tras los dos terremotos que sacudieron la región de La Guaira y otras zonas de esa nación, donde el saldo preliminar supera las 188 personas fallecidas.

Sobrevivientes en Catia la Mar narran el dolor y la desesperación tras el doble terremoto en Venezuela, que dejó más de 160 muertos y casi mil heridos. AFP

Al expresar su solidaridad con el pueblo venezolano la mandataria capitalina envió un mensaje de respaldo a los venezolanos afectados por la tragedia.

“Ya festejamos lo de ayer (el triunfo de México sobre Chequia en el Mundial) fue una gran fiesta, pero también hay que mandar un abrazo y toda nuestra solidaridad al hermano pueblo venezolano que atraviesa hoy momentos difíciles”, expresó.

Brugada recordó que la Ciudad de México conoce de primera mano las consecuencias de los movimientos telúricos y la compleja tarea de reconstrucción que sigue a una emergencia de gran magnitud.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que su país desplegará de manera inmediata 85 socorristas especializados en búsqueda y rescate urbano, AFP

“Sabemos lo que significa levantarse después de que la tierra tiembla. Por eso ponemos a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las autoridades venezolanas toda nuestra capacidad técnica, experiencia y ayuda para apoyar al pueblo que hoy está sufriendo”, señaló.

Durante la entrega formal de las obras de rehabilitación de los embarcaderos de Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, en la zona de canales de Xochimilco, Clara Brugada insistió en que la CDMX cuenta con personal especializado en atención de emergencias, protección civil y reconstrucción, experiencia acumulada tras los sismos que han afectado a la metrópoli en distintas ocasiones.

Francia y Chile anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados de rescate a Venezuela, después de que dos potentes terremotos registrados el miércoles. AFP

“Venezuela no está sola”, aseveró.

“La Ciudad de México va a apoyar y sabemos que aquí vive un pueblo maravilloso y solidario que estará apoyando a quienes más lo necesitan. Tenemos expertos en trabajar cuando se trata de estos grandes problemas”, agregó.

Las declaraciones de Brugada ocurren mientras continúan las labores de rescate y atención médica en Venezuela, luego de que dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 se registraran el miércoles.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades y servicios de emergencia venezolanos, cientos de personas lesionadas han llegado a hospitales públicos de La Guaira y otras localidades afectadas en busca de atención médica, situación que ha provocado el colapso de varios servicios de salud debido a la cantidad de pacientes.