CDMX estrena canción mundialista en lenguas originarias 

La Ciudad de México cuenta con la canción del Mundial en lenguas originarias “El juego está de vuelta”.

La interpretación está a cargo de María Reyna González López, conocida como la “Soprano Mixe”, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, quien canta acompañada del rapero Luca.

La canción “la pelota está en la cancha” es interpretada en lenguas originarias, como náhuatl, hñähñu (otomí), ayuuk (mixe), entre otras. “El juego ya va a empezar; juntos vamos a apoyar, la victoria celebrar”, canta la Soprano.

“Se trata de integrar y sumar a toda la población; que sea un Mundial incluyente”, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar la composición.

Durante su carrera, María Reyna ha compartido escenario con diversos cantantes y maestros, como Eli Guerra, Horacio Franco, Susana Harp, Natalia Lafourcade y Lila Downs.