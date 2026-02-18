Tras persecución en Reforma, detienen a extranjeros con joyería robada

Elementos policiacos detuvieron a Valentina “N” de 22 años, Carolina “N” de 41 años, y a Jhoan “N” de 31 años, todos de nacionalidad extranjera, tras una persecución que culminó en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de droga y joyería presuntamente robada de una vivienda en Azcapotzalco.

De acuerdo con el reporte policial, una mujer de 66 años denunció que en su domicilio ubicado en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, dos mujeres y un hombre ingresaron con el pretexto de limpiar su joyería con productos especiales; sin embargo, posteriormente tomaron seis relojes de alta gama y siete cadenas de oro, para luego huir en un vehículo color arena con placas del Estado de México.

Tras el reporte, los oficiales revisaron cámaras de videovigilancia del inmueble y, en coordinación con el Centro de Comando y Control (C2) Poniente, implementaron un cerco virtual que permitió ubicar el automóvil sobre avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera.

En el sitio interceptaron la unidad y, al realizar una revisión preventiva, aseguraron una cadena y una esclava de oro, así como un reloj de alta gama, objetos cuya legal propiedad no fue acreditada. Además, se localizaron 32 envoltorios de plástico con mariguana.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

*DRR*