Cateos dejan dos mujeres y un hombre detenidos en V Carranza e Iztacalco

Dos cateos realizados en Iztacalco y Venustiano Carranza terminaron con tres personas detenidas, más de 130 dosis de droga aseguradas y casi un kilogramo más de narcóticos que estaba dentro de los inmuebles investigados.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dio a conocer en sus redes sociales los resultados de los operativos, que fueron realizados después de trabajos de investigación e inteligencia.

Los policías llegaron con órdenes de cateo a los dos domicilios, ahí fueron detenidos Kenya Johana “N”, Irvin “N” y Helen Estephany “N”. Además de las más de 130 dosis, aseguraron cerca de un kilo de aparente droga.

Las investigaciones apuntan a que estos domicilios no eran utilizados únicamente para guardar los narcóticos. La SSC indaga si funcionaban como una especie de bodegas en las que presuntamente se almacenaba, preparaba y empaquetaba la droga antes de su distribución.

Una vez terminados los cateos, los dos inmuebles quedaron asegurados y fueron colocados sellos para impedir el acceso mientras continúan las investigaciones.

El caso seguirá siendo investigado de manera conjunta por la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades que integran el Gabinete de Seguridad federal, para determinar qué papel tenían los tres detenidos y si existen más personas relacionadas con la operación en los inmuebles.