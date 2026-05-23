Capturan a tres narcomenudistas en predio de Tláhuac

Tres hombres fueron detenidos en la alcaldía Tláhuac, luego de un cateo que implementaron fuerzas de la Ciudad de México, con apoyo de corporaciones federales, para combatir el narcomenudeo en esa zona de la capital del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tras realizar trabajos de inteligencia e investigación, tanto de gabinete como de campo en distintas zonas de la alcaldía, por denuncias respecto a la venta de droga, se determinó intervenir el inmueble.

Foto: SSC

Resultado de las estrategias implementadas, los uniformados identificaron un inmueble en la colonia Doctor Francisco Cabrera, posiblemente utilizado para el almacenamiento de droga y al obtener los datos de prueba suficientes, los entregaron al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control el mandamiento judicial para intervenir en el sitio”.

Fue así como a dicho domicilio llegaron agentes de la SSC, Fiscalía General de Justicia (FGJ), Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional (GN), en donde ejecutaron una orden de cateo y lograron detener a tres personas, así como asegurar varias dosis de aparente cocaína y marihuana.

Foto: SSC

Tras terminar la intervención en el predio, ubicado en la calle Margarita Maza de Juárez, los policías de la SSC detuvieron a tres hombres de 31, 34 y 48 años de edad, además aseguraron 130 bolsitas con posible marihuana y 68 dosis de aparente cocaína en diferentes presentaciones.

Una vez que se tomó conocimiento de lo hallado y que se concluyó la diligencia, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso, mientras que, a los detenidos, los efectivos les informaron sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica”.

De acuerdo con los registros de las autoridades, el detenido de 31 años de edad registra cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2025 y 2023, así como por robo agravado en 2023.