Buscan proteger el oficio del organillero

El decreto por el que se declara el oficio tradicional de las personas organilleras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México debe servir como base para salvaguardar esta figura tradicional, principalmente en el Centro Histórico.

Así lo consideró Víctor Maya, presidente de la Corporación Cultural de Organilleros de México, quien señaló que el Plan de Salvaguarda que elaborarán las autoridades debe incluir proyectos de desarrollo específicos como espacios dignos de capacitación, mantenimiento y resguardo de sus instrumentos musicales.

Un lugar donde podría ser un espacio donde los organilleros pudieran llegar a guardar sus instrumentos, donde pudiera existir un espacio como taller, donde pudiera haber herramientas para poder darle ese mantenimiento preventivo a los instrumentos, sanitarios dignos, un espacio en el Centro Histórico.”

El pasado 22 de mayo, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el decreto que reconoce a los organilleros como un símbolo emblemático de la cultura popular urbana de la Ciudad de México, al generar una conexión viva con las tradiciones del pasado y enriquecer la diversidad cultural de la capital.

“La presencia de las personas organilleras en espacios públicos como plazas, parques, corredores y calles emblemáticas, fomenta un ambiente de comunidad e interacción social”, señala la declaratoria.

En la Revolución Mexicana, los organilleros acompañaban a los batallones para levantar el ánimo de las tropas. Especial

AL BORDE DE LA DESAPARICIÓN

A pesar de su arraigo, el oficio estuvo a punto de desaparecer en el año 2000 por la falta de conocimientos y refacciones para dar mantenimiento a los organillos, relató Maya.

Sin embargo, el esfuerzo de familias y asociaciones logró recuperar esos saberes para rescatar la tradición.

“En las últimas décadas, varias familias nos hemos puesto en la labor de recuperar esos conocimientos de reparación de instrumentos y los instrumentos poco a poco han llegado a tener mejor calidad, que es algo que nosotros estamos justamente también buscando. Por ejemplo, ahora conocemos a personas en Alemania, que es de donde viene el instrumento, que son expertos en reparación de organillos”, explicó el presidente de la Corporación Cultural de Organilleros de México.

En la actualidad existe un padrón estimado de unos 400 organilleros en la capital, pero parte de las acciones urgentes de salvaguarda consiste en crear un registro real, actualizado y sistematizado.

Donde existe más cantidad de organilleros es en la CDMX, aunque en la República Mexicana también hay una buena cantidad (…) no existen aún datos muy fiables sobre cuántos organilleros hay en la CDMX y es parte de lo que quisiéramos impulsar también con esta declaratoria: ir sistematizando la información de cuántos somos y en qué condiciones estamos.”

“Es una de las cosas que queremos también impulsar porque existe más o menos un padrón como de 400 organilleros registrados en la Ciudad de México, sin embargo, pues no son todos, hay algunos que están independientes o que no se han acercado”.

SONIDO CON HISTORIA

El oficio se consolidó en la capital durante el Porfiriato, impulsado por la migración extranjera y la introducción de prácticas musicales.

En la Revolución Mexicana, los organilleros acompañaban a los batallones para levantar el ánimo de las tropas, periodo en el que modificaron las piezas europeas grabadas originalmente en los cilindros por melodías populares mexicanas y polkas, marcando el auge del paisaje sonoro actual.

Durante la Época de Oro del cine mexicano, el organillo acompañó a figuras como Pedro Infante y Germán Valdés Tin Tan, proyectándose al mundo como parte de la identidad nacional.

En la década de los sesenta, compositores como Agustín Lara y Rafael Carreón se inspiraron en este oficio para crear piezas interpretadas por iconos de la música popular como Javier Solís, Pedro Vargas y Emilio Tuero.