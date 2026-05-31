Anfitriones y Airbnb inflan precios de rentas hasta 900% durante el Mundial 

Anfitriones en plataformas de hospedaje temporal como Airbnb, Booking y Expedia han disparado sus tarifas ante la expectativa de la alta demanda por el inicio del Mundial.

En la Ciudad Central, que abarca las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, los precios presentan incrementos de hasta 900% en sólo cinco meses, siendo la colonia Roma Norte uno de los casos más críticos.

De acuerdo con datos consultados el martes, un departamento de dos habitaciones en la Roma Norte se oferta en 400 mil pesos por el periodo del 10 de junio al 20 de julio, el mismo inmueble que a inicios de año tenía una tarifa de 40 mil pesos.

Esta estrategia se replica en el corredor Reforma, donde viviendas que hace cinco años se rentaban en 12 mil pesos mensuales, hoy alcanzan los 103 mil pesos bajo el esquema de espacios compartidos.

La dinámica varía según la cercanía con el Estadio Ciudad de México.

En colonias aledañas como Viveros de Coyoacán, Cafetales y Pedregal de Santa Úrsula, la oferta de corta estancia comienza en 49 mil pesos por departamentos sencillos y llega a superar el millón de pesos por residencias de cuatro recámaras.

Algunas zonas comenzaron a ofrecer descuentos ante la falta de reservaciones. Especial

RECURREN A DESCUENTOS

A pesar de las proyecciones de los arrendadores, la falta de reservaciones comienza a comprometer el modelo de negocio.

La baja ocupación frente a los precios estratosféricos obligó a los prestadores de servicios a aplicar ajustes a la baja para evitar pérdidas operativas durante el evento deportivo.

En un ejercicio realizado por Excélsior, se pudo verificar que, hacia el cierre de mayo, en alojamientos temporales ubicados en Pedregal de Santa Úrsula y La Candelaria, la oferta de habitaciones mostró una disminución de hasta 20%, con tarifas que pasaron de 72 mil a 40 mil pesos y de dos millones a 1.6 millones de pesos en casos de residencias completas.

Hay rentas que por durante el Mundial superan el millón de pesos. Especial

LA ALERTA

Para Ameyalli Magallón, especialista en desarrollo urbano y activista, la preocupación central es el impacto permanente en el mercado inmobiliario, pues advierte que el Mundial consolidará una tendencia de “rentas impagables” en la Ciudad de México.

El mercado libre, que yo le agregaría salvaje, ya hizo la burbuja.”

Agregó que el aumento de las rentas en zonas como la Roma, Condesa, y colonias aledañas al coloso de Santa Úrsula podría mantenerse después de que concluya la justa deportiva.

El problema que nosotros apuntábamos era que, si dejas que suba (la renta temporal y las rentas de vivienda normal), no lo vamos a poder bajar y ya subió. No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. Ya se vació la Condesa de vecinos, ya se vació la Juárez de vecinos y recuperar costos de renta accesibles será complicado.”

Magallón recordó que diversas organizaciones civiles alertaron desde el año pasado, en el marco de las manifestaciones antigentrificación, sobre los efectos de la justa deportiva.

“En marzo y abril del año pasado alertamos sobre la gentrificación que traería el Mundial, con alojamientos temporales carísimos y rentas inalcanzables para la población. Hoy estamos viendo que ese escenario ya comenzó a materializarse”, apuntó.

Lamentablemente los locales comerciales también sufrieron esta alza. Quienes son propietarios de estos espacios se sumaron al incremento de precios. Es una cascada: aumenta la renta y eso termina elevando los costos de los bienes y servicios que tienen que pagar esas rentas.”

A su juicio, el fenómeno es consecuencia de la falta de regulación oportuna por parte de las autoridades capitalinas.

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el pasado 22 de mayo la Plataforma de Registro de Estancias Turísticas Eventuales, otorgando a los anfitriones y aplicaciones un plazo de 30 días naturales para inscribirse obligatoriamente si desean operar.

“Lamentablemente llega muy tarde el registro. Ojalá que pueda haber medidas de exigibilidad para las comunidades y que no se siga violando el uso de suelo. Muchos anfitriones ya están buscando mecanismos para ampararse”, criticó.