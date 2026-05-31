¿Qué vialidades se verán afectadas por evento de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución?

Con motivo de la concentración masiva prevista para este 31 de mayo en la Ciudad de México, autoridades locales implementaron un operativo especial de seguridad y movilidad en los alrededores del Monumento a la Revolución, que este día se convertirá en el principal escenario político del país.

En ese lugar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará un informe nacional ante miles de simpatizantes, integrantes de su gabinete y representantes de distintos sectores.

El evento conmemora el segundo aniversario de la victoria electoral de Sheinbaum Pardo, que la llevó a convertirse en la primera mujer presidenta en la historia del país.

Aunado a lo anterior, el acto, convocado por la propia mandataria días atrás, tiene como objetivo presentar avances de su administración, reafirmar los principios del denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación y enviar un mensaje político sobre la continuidad de su proyecto de gobierno.

El inicio de la ceremonia está pactado entre las 10:30 y 11 de la mañana de este domingo. Cabe mencionar que el evento se perfila como una combinación de ejercicio de rendición de cuentas, acto de movilización política y celebración simbólica de una de las victorias electorales más significativas de la historia reciente de México.

¿Qué vialidades serán afectadas?

Entre las principales afectaciones a la circulación destacan:

Corte vehicular en avenida Gómez Farías a la altura de avenida Insurgentes.

Corte vehicular en avenida Gómez Farías a la altura de avenida Insurgentes. Cierre en Paseo de la Reforma a la altura de Eje 1 Poniente con dirección al poniente.

Restricciones en vialidades cercanas al Monumento a la Revolución debido al montaje de infraestructura, dispositivos de seguridad y llegada de contingentes.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan utilizar como rutas alternas:

Avenida Ribera de San Cosme y su continuación por avenida México-Tenochtitlan.

Avenida Ribera de San Cosme y su continuación por avenida México-Tenochtitlan. Avenida Chapultepec.

Avenida México-Tenochtitlan.

Asimismo, se exhorta a los automovilistas a prever tiempos de traslado y mantenerse atentos a los reportes de tránsito emitidos durante el desarrollo del evento.