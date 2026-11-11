Agreden y amenazan a repartidor en Xoco; compañeros bloquean vialidades

Un repartidor de plataforma digital fue agredido y amenazado con un arma de fuego por un residente en el acceso a un fraccionamiento ubicado entre la calle Del Valle y la avenida Popocatépetl, en la colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, lo que detonó protestas, destrozos y bloqueos viales por parte de sus compañeros.

El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando el trabajador esperaba a una usuaria que no respondió.

Tras ingresar al inmueble tras los 10 minutos de tolerancia, el residente salió armado para encarar al repartidor.

(El esposo salió) con un arma y le empezó a gritar al guardia: ‘¡Ciérrele con llave y no lo dejes salir!’”, relató María Fernanda, compañera del agredido.

Foto: Especial.

En grabaciones difundidas en redes sociales se aprecia cuando el sujeto obligó al joven a disculparse bajo encañonamiento.

-¿Qué le hiciste?

-Nada, no le hice nada.

-¿Ya te dio el cambio? Lárgate, yo sé lo que te digo, lárgate, ábrele y donde te vuelva a ver te mato, ¡Pídele una disculpa!

-Una disculpa.

-Lárgate y en tu puta vida te vuelvas a acercar aquí, cabrón.

La tarde de ayer, decenas de repartidores acudieron al fraccionamiento para encarar al agresor.

Durante la movilización rompieron vidrios de la caseta de vigilancia, derribaron parte del portón y realizaron bloqueos en Eje 8 Sur y avenida Universidad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó cortes a la circulación y entabló diálogo para liberar la vía pública.

Informó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), inició una carpeta de investigación por los hechos expuestos mientras el afectado rendía su declaración.

Piden conciliar trabajo de repartidores y seguridad vial

Además, integrantes de la sociedad civil exhortaron al gobierno capitalino y a la Secretaría de Movilidad (Semovi) a conciliar el derecho al trabajo del gremio de repartidores con la seguridad vial.

El pronunciamiento ocurre luego de que la Semovi canceló el programa piloto para la regulación del reparto en motocicleta tras protestas y bloqueos del sector en Santa Fe.

Jimena David, gerente de Seguridad Vial de WRI México, subrayó la necesidad de equilibrar la regulación sin caer en prohibiciones ni omisiones.

Por su parte, Areli Carreón, coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, denunció la falta de publicación del Programa Integral de Seguridad Vial (Pisvi), obligación legal que la dependencia ha omitido.

*mcam