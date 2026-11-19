Por segunda ocasión, el juicio contra tres personas acusadas del feminicidio de Abril Pérez Sagaón tendrá que comenzar nuevamente, luego de que el juez que llevaba el proceso se excusó de continuar al considerar que su imparcialidad podría estar comprometida.

El próximo lunes está previsto el inicio del nuevo juicio contra Graciela Alicia, Juan Carlos y Alejandro, señalados por los delitos de feminicidio y asociación delictuosa, en relación con el asesinato de Abril, ocurrido hace siete años en la Ciudad de México.

La decisión de reiniciar el procedimiento se produjo después de que el juez José Juan Pérez Soto determinó separarse del caso, debido a que durante una audiencia de sobreseimiento solicitada por la defensa tuvo conocimiento de información que, a su consideración, podría comprometer su imparcialidad para continuar al frente del juicio.

Foto: Aracely Garza | Excélsior

Por ello, otro impartidor de justicia deberá asumir el expediente y conducir nuevamente el proceso penal, lo que representa un nuevo retraso en la búsqueda de justicia para la familia de la víctima.

No es la primera vez que ocurre una situación similar, hace poco más de un año, otro juez también se excusó de conocer el asunto, luego de ser denunciado por presunta falta de imparcialidad.

Ante este nuevo escenario, la familia de Abril analiza si continuará acompañando el proceso judicial, debido al desgaste que ha representado enfrentar durante años el procedimiento.

En entrevista telefónica, Héctor Pérez, asesor jurídico de la familia, señaló que las víctimas se encuentran cansadas y cuestionó la solidez de las investigaciones presentadas por la Fiscalía.

Juan Carlos, exesposo de Abril y señalado como presunto autor intelectual del feminicidio

Las víctimas están muy desgastadas, la familia ya no quiere seguir en el proceso, considera que la fiscalía no ha presentado un caso sólido”, expresó.

No obstante, el asesor jurídico indicó que la exigencia de justicia permanece, particularmente para que sea detenido y llevado ante los tribunales Juan Carlos N, exesposo de Abril y señalado como presunto autor intelectual del feminicidio.

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su homicidio generó indignación y puso nuevamente en el centro del debate la violencia contra las mujeres y las fallas institucionales para garantizarles protección.