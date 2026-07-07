Fiscalía ofrece $500 mil de recompensa por feminicida de Abril Pérez Sagaón

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece 500 mil pesos como recompensa a quien proporcione información veraz y útil, que coadyuve a la localización, aprehensión y puesta a disposición de Juan Carlos García Sánchez, a quien se le imputan los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, asociación delictuosa y feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

abril pérez sagaon

“El monto de la recompensa será de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la localización, aprehensión y puesta a disposición de JUAN CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ, a quien se le imputan los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, asociación delictuosa y feminicidio”, indica el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial.

La dependencia publicó este martes el Acuerdo FGJCDMX /COR/EXTORD1/01/2026 en donde se indica que el ofrecimiento y entrega de recompensa que señala el presente Acuerdo no será aplicable a las personas servidoras públicas que tengan funciones relacionadas en instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como a su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado ya sea por consanguinidad, afinidad o civiles.

¿Dónde se recibirán reportes?

La información se puede hacer llegar en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicada en calle República de Cuba número 43, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. En la dirección de correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx. O bien al número telefónico de la Fiscalía: 55 53 45 54 00.

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, luego de haber denunciado a su exesposo Juan Carlos García Sánchez por intento de homicidio.

García Sánchez, exdirector de Amazon México, es señalado como el autor intelectual del asesinato y sigue prófugo.