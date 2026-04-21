Cutzamala tiene 74% de llenado; bombea al Valle de México para combatir estiaje

El Sistema Cutzamala mantiene su buena racha, impulsado por la histórica temporada de lluvias registrada en 2025, que lo mantiene con sus mejores números de los últimos siete años, para estas fechas, con un almacenamiento total de 581.89 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente a 74.4 por ciento.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

De acuerdo a datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), en la última semana, el Sistema Cutzamala retrocedió 10.54 millones de metros cúbicos de agua, debido a las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

La Presa Valle de Bravo tiene 81% de llenado

A la fecha, la Presa Valle de Bravo, ubicada en el Estado de México, reporta 81.6 por ciento de llenado, la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, cuenta con 73.2 por ciento y la Presa El Bosque, localizada en Zitácuaro, Michoacán, tiene 61.4 por ciento.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

Cabe recordar que desde el pasado 25 de febrero, el Sistema Cutzamala aumentó a más de 15 mil litros por segundo, el bombeo de agua potable al Valle de México, con el fin de enfrentar la época de estiaje, lo que se mantendrá por lo menos hasta el próximo 31 de junio.

*bb