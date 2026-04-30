Pequeños parlamentarios en CDMX hablan de bullying y redes sociales

El Parlamento de Niñas y Niños en el Congreso de la Ciudad de México, reunió en enero a 66 pequeños parlamentarios que debatieron e hicieron propuestas sobre cómo enfrentar la pobreza extrema, acoso escolar, adicción a redes sociales e inseguridad.

El Congreso de la Ciudad de México Foto: Especial

“Nos dieron la oportunidad de darle voz a las niñas y niños, y dar nuestras propias opiniones sobre cómo mejorar la ciudad de México” dijo a Excélsior, Hani Pérez, parlamentaria de 12 años.



“Yo hablé de la pobreza extrema en los pueblos y barrios y algunas soluciones, como crear huertos urbanos, para generar producción en la comunidad (…) en materia ambiental reutilizar el agua gris y llevar a cabo limpieza de los drenajes entre los integrantes de la comunidad” dijo Hani a Excélsior.

Eventos culturales

El día del parlamento también propuso “mejorar la iluminación y la seguridad pública junto con las autoridades; organizar eventos culturales para que así los niños convivan y aprendan; implementar sistemas de recolección de agua de lluvia que se pueda aprovechar en actividades en el hogar”. A Hani le gustaría ser bióloga marina y seguir apoyando a la comunidad.

Día del niño

Por su parte Diego Romero, de 12 años, presentó una iniciativa para que a los menores de 16 años no se les permita usar redes sociales “necesitamos esta ley porque los chavos ya no salen a jugar, se quedan en casa acostados deslizando el celular y luego por la adicción -a las pantallas-, pierden el control y hacen cosas que no" dijo a Excélsior.

Y narró que hace algún tiempo él mismo empezó a pasar mucho tiempo frente a las pantallas hasta que decidió cambiar la rutina “construir legos que me apasionan, leer, jugar en la cancha de basquetbol (...) jugar fut” y descubrió sus habilidades para la música, en particular para la batería.

Diego ha pensado en ser escritor, actor e incluso futbolista y está en el proceso de definir ¿Cuál será su camino?

A Sofía Tabe, le gustó la experiencia del parlamento porque “pude exponer mi idea, hablar y que me pudieran escuchar” y en tribuna habló de lo que hace falta para enfrentar al crimen organizado.

Ese día Sofía dijo que con delitos como “la extorsión, el secuestro y la trata de personas (...) los negocios se ven afectados y las personas pierden la tranquilidad de salir a la calle”.

Y expuso que para enfrentar el crimen organizado son necesarias “leyes firmes y autoridades honestas, pero también que la sociedad participe: la educación, los valores y la denuncia son herramientas clave para prevenir este problema”.

En entrevista dijo que se necesitan “policías que sean responsables, pero también amables, que escuchen a la gente”. A Sofía le gustaría ser abogada, aunque también ha pensado en “ser psicóloga para entender a las personas”.

Bullying preocupa a niñas y niños

Elsa Rubio, de 11 años, abordó el tema del bullying en el parlamento. En entrevista comentó que “los niños que cometen bullying a veces tienen situaciones en casa y las descargan en la escuela haciendo bullying a los demás”.

Por eso, Elsa consideró que es fundamental que haya psicólogas que hablen con esos niños, conozcan su situación y los evalúen.

“Y sobre todo enseñarlos a controlar sus emociones y enseñarlos a que no está bien molestar a otros” afirmó Elsa quien tiene una gran vocación de ayuda a los demás y desde ahora sabe que de grande le gustaría ser cirujana “del corazón y de otras cosas, para que las personas estén bien. O ser pediatra, especialmente pediatra gastroenteróloga”.

*bb