Conductor de transporte público arrebata vida a abuelita

Una mujer de 65 años de edad perdió la vida tras ser arrollada por una unidad de la Ruta 57, cuya extinción se había ordenado en 2022 por diversas irregularidades.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida del Rosal y Camino Punta de Cehuayo, en la colonia Punta de Cehuayo, de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, la mujer intentó cruzar la vialidad cuando fue alcanzada por un camión de pasajeros de la Ruta 57.

La unidad hizo parada en ese punto para descender pasaje y, presuntamente, al reiniciar la marcha, dio vuelta sin percatarse que la mujer atravesaba la calle.

Por el impacto, la mujer de la tercera edad quedó tendida sobre el pavimento y los testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, paramédicos de Protección Civil revisaron a la mujer y confirmaron que había fallecido debido al estallamiento de órganos internos tras ser arrollada por la unidad.

El conductor del camión fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y el grado de responsabilidad en el caso, que es investigado como homicidio.

Historial de incidentes

La ruta 57, que cubre los ramales Barranca del Muerto-Puerta Grande, Mixcoac-Las Águilas, Mixcoac-Puerta Grande, Tacubaya-Tepeaca y Tacubaya-Puerta Grande, ha sido señalada por usuarios por mal servicio y conducción imprudente.

En 2022, el gobierno capitalino anunció la extinción de esta línea por un gran número de denuncias por exceso de velocidad, maltrato a pasajeros y violaciones a las normas de tránsito.

Durante ese periodo, una unidad del ramal Barranca del Muerto provocó que una mujer perdiera una pierna tras ser atropellada.

Tras dictarse la desaparición de la ruta concesionarios y choferes realizaron una serie de cierres viales, para exigir la continuidad del servicio, lo que finalmente fue concedido por las autoridades de Movilidad, con el compromiso de implementar mejoras en la operación.

Sin embargos vecinos y usuarios advierten que “esos acuerdos nacieron muertos”, al señalar que los choferes continúan con las viejas prácticas de la “carrera del centavo”, poniendo en riesgo a los usuarios “sin ninguna consecuencia”, señaló a este diario Said, colono de la zona.

*DRR*