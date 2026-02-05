¿Por qué el llamado de Salud CDMX a NO aplicar perfume en el cuello?

Autoridades sanitarias de la Ciudad de México (CDMX) emitieron un llamado a no aplicar perfume en el cuello; evitar este hábito contribuirá a tener una mejor salud.

Desde la cuenta oficial de la Secretaría de Salud capitalina, publicaron una imagen en donde se lee:

¡Nunca apliques el perfume directo en el cuello!”

La publicación señala que pequeños hábitos diarios también cuentan y señalaron que la zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides y, con el uso constante reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia.

No se trata de miedo ni de prohibiciones, sino de tomar decisiones más conscientes en lo cotidiano. Cambiar el lugar donde aplicas tu perfume es un ejemplo simple”, se lee.

¿Por qué no aplicar perfume en el cuello?

Llaman a no aplicar perfume en el cuello. Especial

De acuerdo con las autoridades sanitarias de la CDMX, el cuello está justo sobre la tiroides y es una zona con piel delgada, lo que facilita la absorción de químicos.

Explicaron que algunas fragancias contienen ftalatos, que pueden interferir con la señalización hormonal cuando la exposición es constante.

Mejor aplícalo en la ropa o muñecas”, llamaron desde la Secretaría de Salud capitalina.

¿Qué son los ftalatos?

Los ftalatos son sustancias químicas que se usan principalmente para hacer más flexibles y duraderos los plásticos, sobre todo el PVC. También se emplean para fijar fragancias en perfumes, cremas, champús, detergentes y otros productos de uso diario.

Se consideran disruptores endocrinos porque pueden interferir con las hormonas del cuerpo. La exposición a ftalatos se ha relacionado con alteraciones hormonales, problemas reproductivos, cambios en el desarrollo infantil, afectaciones a la tiroides y mayor riesgo de obesidad y diabetes.

¿Qué saber sobre los disruptores endocrinos?

Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que interfieren con el sistema hormonal del cuerpo. Pueden imitar, bloquear o alterar la acción de las hormonas naturales, lo que provoca desequilibrios que afectan funciones como el crecimiento, el metabolismo, la fertilidad, el desarrollo cerebral y el sistema inmunológico.

La exposición prolongada a disruptores endocrinos se ha relacionado con problemas de salud como alteraciones tiroideas, infertilidad, pubertad temprana, obesidad, diabetes y mayor riesgo de algunos tipos de cáncer. Por ello, organismos de salud recomiendan reducir el contacto con estas sustancias, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

¿Qué es la tiroides?

Llaman a no aplicar perfume en el cuello. Especial

La tiroides es una glándula del sistema endocrino. Tiene forma de mariposa y se localiza en la parte frontal del cuello, justo debajo de la nuez.

Su función principal es producir hormonas tiroideas (tiroxina T4 y triyodotironina T3), las cuales regulan procesos esenciales del cuerpo como el metabolismo, el ritmo cardiaco, la temperatura corporal, el nivel de energía, el crecimiento y el funcionamiento del cerebro .

Cuando la tiroides no funciona correctamente pueden aparecer trastornos como el hipotiroidismo (produce pocas hormonas, causando cansancio, aumento de peso y frío) o el hipertiroidismo (produce demasiadas hormonas, provocando nerviosismo, pérdida de peso y palpitaciones).

*mvg*