Hallan a hombre muerto dentro de taxi en la colonia Moderna, CDMX

Vecinos de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), reportaron al número 911 sobre una persona que no se movía y se encontraba dentro de un taxi estacionado en el parque Juana de Arco, esquina con la calle Miguel Ángel, de la citada colonia.

Al llegar, un elemento de la Policía Auxiliar adscrito al parque verificó el hallazgo de un hombre envuelto en una cobija dentro del taxi con placas A-4441-K, al parecer abandonado en la parte delantera del vehículo; el oficial solicitó una ambulancia para la revisión de la persona.

Hombre muerto en la colonia Moderna. Ricardo Vitela

Al arribar la ambulancia, los paramédicos mencionaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron parte a la Policía de Investigación y a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Abren investigación sobre hombre muerto en taxi

Hombre muerto en la colonia Moderna. Ricardo Vitela

En la parte trasera del taxi, en una de las ventanas, se observó que estaba quebrada con algún objeto; quizá la persona que murió dentro del vehículo la rompió para cubrirse del frío y de las bajas temperaturas del ambiente.

Hombre muerto en la colonia Moderna. Ricardo Vitela

Al lugar llegaron elementos de los servicios periciales de la fiscalía capitalina, quienes realizaron los trabajos de ley y el traslado del cuerpo a las instalaciones correspondientes para su reconocimiento.

Hombre muerto en la colonia Moderna. Ricardo Vitela

La carpeta de investigación será iniciada en la Coordinación Territorial Benito Juárez, ante la autoridad del Ministerio Público, quien tomará conocimiento de los hechos y determinará las causas de la muerte del hombre hallado en la colonia Moderna.

