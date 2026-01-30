Choque de microbús en Iztapalapa provoca lesiones a siete pasajeros

Siete personas resultaron lesionadas la tarde de este viernes, luego de que una unidad de transporte público de la Ruta 14 se impactó contra un poste cuando circulaba por Canal de Garay, al cruce con Eje 8 Ermita-Iztapalapa, con dirección a la avenida Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa.

El conductor habría perdido el control del vehículo presuntamente por una combinación de exceso de velocidad y una falla mecánica, lo que provocó que la unidad se saliera de su trayectoria y chocara contra la base de un poste, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a siete usuarios que presentaban lesiones menores, sin que requirieran traslado a un hospital.

Personal de la Semovi acudió al punto del accidente y notificó a los representantes de la Ruta 14 sobre la obligación de cubrir los daños mediante el seguro de la unidad.

Asimismo, se les instruyó a otorgar pases médicos a las personas lesionadas que lo soliciten, a fin de que puedan dar seguimiento a su atención.

El incidente ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de atención a los pasajeros y el retiro de la unidad siniestrada.

