Caminaba por centrales de Circuito Interior y murió atropellado

Un joven en condición de calle murió atropellado en el bajo puente de circuito interior Río Churubusco y Calzada de Tlalpan.

El sujeto que caminaba alrededor de las 5:15 am, semidesnudo y sin precaución por la vía rápida, fue impactado por una camioneta tipo pick up, poco antes de ingresar al puente que cruza calzada de Tlalpan hacia el aeropuerto de la Ciudad de México.

El hombre de aproximadamente 30 años de edad, murió de manera instantánea tras el brutal impacto y su cuerpo quedó tendido en el carril de extrema izquierda.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, tomó conocimiento del hecho y dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes acudieron al lugar y trasladaron el cuerpo a la Coordinación Territorial correspondiente.

Tras la evasión de responsabilidades y al darse a la fuga, serán las autoridades las encargadas de revisar las cámaras de videovigilancia y ubicar la trayectoria del vehículo involucrado, para que se presente a declarar por el incidente.

Cabe señalar que previo al incidente, se alertó vía telefónica al 911, sin embargo, transcurrieron más de 20 minutos y ninguna patrulla acudió al lugar para evitar la tragedia.