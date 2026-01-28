Cambiarán 110 micros por 44 trolebuses para Eje 8 Sur CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México otorgará hasta 93.5 millones de pesos a concesionarios de las rutas 2, 14 y 25 para que chatarricen hasta 110 microbuses obsoletos y el dinero lo abonen al financiamiento de 44 trolebuses nuevos que darán servicio en el Eje 8 Sur de Mixcoac a Constitución de 1917.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicó este miércoles en la Gaceta Oficial un aviso en donde indica que por cada microbús chatarrizado los concesionarios recibirán 850 mil pesos.

Microbuses viejos

La meta es sacar de la circulación hasta 110 microbuses con muchos más de 10 años en servicio y sustituirlos por 18 trolebuses sencillos y 26 articulados.

Chatarrización de micros en CDMX.

Los concesionarios que participen se unirán como empresa a la operación de la Línea 13 del Trolebús que corre desde Mixcoac hasta Constitución de 1917 y atraviesa territorios de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa.

Ordenamiento del servicio

Chatarrización de micros en CDMX.

La Semovi indicó que la incorporación de los concesionarios al corredor del Trolebús también servirá para ordenar el servicio que ofrecían las tres rutas a través de 12 ramales que en muchas ocasiones sus derroteros se empalmaban y generaban la mala operación por la competencia por el pasaje, fenómeno conocido entre transportistas como "la guerra por el centavo".

La dependencia alertó que el apoyo económico, procedente del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, es indispensable para la adquisición de los trolebuses cuyo costo asciende a 7.6 millones de pesos en el caso del sencillo y 13.9 millones de pesos los articulados.

"El objetivo general es contribuir a garantizar un servicio de transporte de pasajeros eficiente y de buena calidad, en beneficio de las personas usuarias en las inmediaciones del Eje 8 Sur", indicó la Semovi.

*bb