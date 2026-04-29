Calor no da tregua a CDMX; temperatura supera 32 grados

Por segundo día consecutivo, se registró la temperatura más alta en la capital en lo que va del 2026.

En la estación ubicada en Los Cipreses, en Coyoacán, se alcanzaron 32.8 grados Celsius, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se superó la temperatura máxima de este martes, que fue de 32.4 grados registrada en la UAM Xochimilco.

Foto: Especial

Este miércoles el calor alcanzó 32.7 grados en las preparatorias 3, 5 y 6 ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

En el CCH Oriente, en Iztapalapa, fueron 32.6 grados; en Base Aeronaval, en Venustiano Carranza 32.5; en UAM Xochimilco, 32.4; en Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa y CCH Azcapotzalco, fueron 32.1 y en el AICM, 32.

La SGIRPC mantuvo la alerta amarilla por altas temperaturas en la capital para este jueves.

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