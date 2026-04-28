CDMX registra temperatura más alta en lo que va del año

La temperatura máxima registrada este martes en la Ciudad de México superó los 32 grados Celsius, la más alta en lo que va del año.

El registro en la estación de la UAM Xochimilco, ubicada en Coyoacán, alcanzó 32.4 grados, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Esta temperatura superó los 31.3 grados que se alcanzaron en 18 de abril en la estación de la Escuela Nacional Preparatoria 3, ubicada en Gustavo A. Madero, que había sido la más caliente en 2026.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Este martes otras zonas de la capital también superaron los 31 grados.

En la ENP 3, en Gustavo A. Madero, fueron 31.8

En la ENP 5, en Tlalpan, fueron 31.6

En el CCH Azcapotzalco, se alcanzaron 31.4

En el CCH Oriente, en Iztapalapa, 31.2

En la Merced, Venustiano Carranza, 31.1

ENP 9, en Gustavo A. Madero, 31.1

Se alcanzaron 31 grados en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Martín Carrera, Gustavo A. Madero y en Iztacalco, fueron 31 grados.

La SGIRPC activó la alerta amarilla por altas temperaturas para este miércoles en la mayor parte de la capital y estimó que la ola de calor durará hasta este jueves.

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