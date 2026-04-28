Cúpula de calor, ¿qué es y por qué ‘asfixia’ con temperaturas extremas a México?

La cúpula de calor, un fenómeno meteorológico que provoca temperaturas extremas, está ‘asfixiando’ a México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor persistirá en 29 estados del país, con temperaturas por encima de los 30 grados en gran parte del territorio.

Actualmente, las altas temperaturas están dominando los termómetros en casi todo México, parte de ello, por el fenómeno conocido como cúpula de calor.

Cúpula de calor, ¿qué es?

Cúpula de calor en México. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

La cúpula de calor es un fenómeno meteorológico en el que una zona de alta presión atmosférica queda estacionada sobre una región y actúa como una especie de “tapa” en la atmósfera.

Esa presión atrapa el aire caliente cerca de la superficie, impide que suba y se disperse, y además favorece cielos despejados, lo que permite que el sol caliente todavía más el suelo día tras día.

Como resultado, las temperaturas aumentan de forma intensa y durante varios días seguidos, incluso semanas. También suelen elevarse las noches cálidas, porque el calor acumulado no se libera fácilmente.

Lo anterior, puede provocar olas de calor extremas, sequía, incendios forestales, problemas eléctricos por alta demanda de energía y riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades.

Se le llama “cúpula” porque el aire caliente queda comprimido debajo de esa masa de alta presión, como si estuviera bajo un domo invisible. En años recientes este término se ha vuelto más común por eventos extremos en United States, Canada, Mexico y otras regiones.

¿Cúpula de calor y ola de calor es lo mismo?

Cúpula de calor en México. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Domo o cúpula de calor y ola de calor están relacionados, pero no son lo mismo.

Una ola de calor es el evento, es decir, varios días consecutivos con temperaturas anormalmente altas para una región. Se define por cuánto sube la temperatura y cuántos días dura, según cada país o servicio meteorológico.

El domo o cúpula de calor es una causa atmosférica posible de esa ola de calor. Es decir, una zona de alta presión que atrapa aire caliente y favorece que el calor se intensifique y permanezca.

En otras palabras, la ola de calor es lo que la gente siente y vive; el domo de calor es uno de los mecanismos que puede provocarla. Puede haber olas de calor sin un domo marcado, y un domo de calor suele generar o intensificar una ola de calor.

De acuerdo con el reporte del SMN, el clima registrará estas intensas temperaturas desde este martes 28 de abril y hasta el jueves 30 de abril.

La intensidad del calor bajará hacia el fin de semana, ya iniciando lo primeros días de mayo, con la llegada de un frente frío.

Estados con altas temperaturas en México

Las previsiones del clima con este fenómeno son temperaturas de:

Más de 45 grados Celsius:

Sinaloa (centro)

Durango (noroeste)

De 40 a 45 grados:

Sonora (este)

Chihuahua (suroeste)

Coahuila (centro, norte y suroeste)

Nuevo León (este)

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí (centro y este)

Nayarit (norte)

Jalisco (sur)

Michoacán (centro, sur y suroeste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte y noreste)

Puebla (norte y suroeste)

Guerrero (noroeste, norte, centro, este y noreste)

Oaxaca (norte y sur)

Chiapas (centro y oeste)

Tamaulipas (centro, oeste y noroeste)

Veracruz (norte y centro)

Campeche (norte)

Yucatán (noroeste)

De 35 a 40 grados:

Baja California Sur (sur)

Aguascalientes

Colima

Guanajuato (noreste y suroeste)

Estado de México (suroeste)

Tabasco

Quintana Roo (oeste)

De 30 a 35 grados:

Ciudad de México

Tlaxcala

Recomendaciones por calor extremo

Ante una cúpula de calor o episodio de temperaturas extremas, lo más importante es evitar golpes de calor, deshidratación y agotamiento:

Mantente hidratado. Toma agua durante el día aunque no tengas sed. Evita exceso de alcohol y bebidas muy azucaradas, porque pueden favorecer la deshidratación.

Reduce la exposición al sol. Procura no salir entre las horas más intensas, generalmente de media mañana a la tarde. Si debes hacerlo, busca sombra con frecuencia.

Usa ropa ligera. Prefiere prendas holgadas, de colores claros y telas frescas. También ayuda usar gorra, sombrero o sombrilla.

Mantén fresco tu hogar. Cierra cortinas durante las horas de más sol, ventila temprano o por la noche y usa ventiladores o aire acondicionado si cuentas con ellos.

Evita esfuerzo físico intenso. Pospone ejercicio pesado o trabajo demandante al aire libre para temprano en la mañana o por la noche.

Cuida a personas vulnerables. Niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo. Revísalos con frecuencia.

Nunca dejes personas o mascotas dentro del auto. La temperatura dentro de un vehículo sube muy rápido y puede ser mortal.

Reconoce señales de alerta. Mareo, dolor de cabeza, náusea, piel muy caliente, confusión, debilidad o desmayo requieren atención inmediata. Busca sombra, enfría el cuerpo y solicita ayuda médica.

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