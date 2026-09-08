Caen motosicarios por el asesinato de ‘El Tripa’ y su esposa tras el funeral de ‘El Chilaquil’

Adrián “N” y Néstor “N” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señalados como probables participantes en el ataque en el que murieron Gerardo Hernández, conocido como “El Tripa”, y su esposa, después de que ambos salieran del funeral de Luis “N”, “El Chilaquil”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que las detenciones fueron resultado de trabajos de investigación y vigilancia realizados en la zona Centro de la capital.

De acuerdo con el funcionario, los dos hombres son presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia con operaciones en la Zona Centro y estarían relacionados con el ataque directo ocurrido el pasado 6 de septiembre en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde un hombre y una mujer perdieron la vida.

Durante la captura, añadió Vázquez Camacho, los policías aseguraron una camioneta que habría sido utilizada durante el ataque, además de diversas dosis de aparente marihuana y cocaína.

Continuaremos con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con todos los responsables. Seguimos trabajando para desarticular las células delictivas que atentan contra la paz y tranquilidad de las y los habitantes de la CDMX”, señaló el titular de la SSC.

El velorio que terminó convertido en una escena del crimen

La pista que conecta ambos hechos se encuentra en el funeral de “El Chilaquil”, quien había sido asesinado a balazos en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Según la versión difundida por el periodista Carlos Jiménez, Adrián “N” y Néstor “N” habrían estado en Gayosso durante el velorio.

En ese mismo lugar, de acuerdo con el reporte periodístico, también se encontraban Gerardo Hernández, “El Tripa”, y su esposa, Karla Aguiñaga.

La versión apunta a que los agresores esperaron a que la pareja abandonara el sitio para seguirla y posteriormente atacarla.

Esperaron a que salieran, los siguieron y mataron”, señaló el comunicador en una publicación difundida en X.

El propio reporte periodístico ubica el episodio dentro de una disputa entre La Unión Tepito y la denominada Anti Unión. Esta hipótesis, sin embargo, corresponde a información periodística y deberá ser acreditada por las autoridades conforme avance la investigación.

Camioneta baleada por sicarios. X

El ataque duró apenas unos segundos

La violencia se desató cuando la pareja circulaba por calles de la colonia San Rafael.

Según los testimonios recabados después del ataque, una motocicleta se habría aproximado a la camioneta en la que viajaban las víctimas. Los ocupantes de la motocicleta comenzaron a disparar prácticamente a corta distancia.

El conductor intentó continuar la marcha, pero perdió el control del vehículo.

La camioneta terminó sobre la banqueta y se impactó contra un árbol y algunos establecimientos ubicados sobre Manuel María Contreras.

En medio de la confusión, los agresores escaparon a bordo de la motocicleta.

La escena dejó atrás una camioneta accidentada, personas sin vida y una investigación que comenzó a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas antes del ataque.

La investigación siguió la ruta de la camioneta

La captura de Adrián “N” y Néstor “N” representa uno de los primeros resultados de las indagatorias realizadas por la SSC.

Pablo Vázquez explicó que las detenciones derivaron de labores de investigación y vigilancia en la zona Centro, mientras que el aseguramiento de la camioneta constituye uno de los elementos que deberán ser analizados para determinar su relación con el ataque.

A ello se sumó el hallazgo de las presuntas drogas durante la intervención policial.

La autoridad capitalina no presentó estos elementos como una sentencia sobre la responsabilidad penal de los detenidos. Se trata de personas señaladas como probables participantes, por lo que será el Ministerio Público y posteriormente la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.