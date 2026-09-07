Las Comunidades NIDO rompen con el abandono histórico

Venta de Carpio se ha convertido en la quinta Comunidad NIDO de Ecatepec gracias a Azucena Cisneros Coss quien, el pasado 04 de septiembre, entregó la innovación del lugar.

La Comunidad NIDO (Núcleo de Identidad, Desarrollo y Organización) tiene como objetivo fortalecer la identidad y dar solución a los diversos problemas que sufren en la comunidad. “Es un cambio muy notorio. Esta colonia había estado un poco descuidada en el aspecto de luminarias, los hoyos, los baches que había y justamente ha habido un cambio total, más en las noches, ya una puede caminar más seguras, los recorridos son más amenos, todos los murales que han puesto son muy pintorescos y bonitos y representan parte de nuestra identidad en Ecatepec”, afirmó Salas Arroyo, habitante del fraccionamiento.

En la comunidad se pintaron 15 murales de gran formato, seis andadores con murales de piso, se colocaron 150 luminarias nuevas. Además, se realizaron labores de bacheo, poda de árboles, instalación de brocales y tapas de coladeras, asimismo se retiraron alrededor de 157 toneladas de basura.

El modelo de Comunidades NIDO busca fortalecer la identidad comunitaria, romper con el abandono histórico y reforzar procesos sociales que se crean en el territorio. Aparte de dignificar el patrimonio y la comunidad. “Hoy lo que tenemos es dignificar lo que un día fue un sueño que volvieron realidad, que fueron sus casas, su patrimonio, su comunidad. Que soñaron con realizar una vida plena en su comunidad”, puntualizó.

Entre las otras Comunidades NIDO se encuentran San Juan Alcahuacan, San Agustín, Jardines de Morelos y el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe en Tulpetlac. Mencionó Luis Ángel Hernández Soto, coordinador técnico de Presidencia.

“Les agradecemos a ustedes, como comunidad, para que cuiden esto, lo conserven y tengan un espacio más propicio, un espacio lleno de oportunidades en el cual puedan llevar su vida diaria de la mejor forma”, expresó.

Por otra parte, Cisneros Coss lideró un toque de puertas junto con la Cruzada Violeta 360 con la finalidad de combatir la violencia contra las mujeres.