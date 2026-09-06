Sicarios tirotean a pareja que salía del funeral de ‘El Chilaquil’; disputa entre La U y la AntiU

Una camioneta terminó sobre la banqueta después de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra sus ocupantes. La mujer que viajaba como copiloto murió en el lugar, mientras el conductor fue reportado en estado grave. La camioneta avanzaba por la zona de San Rafael cuando una motocicleta se emparejó con ella.

Testigos relataron que los tripulantes de la moto comenzaron a disparar prácticamente a corta distancia. El conductor perdió el control y el vehículo terminó fuera de la circulación, sobre la banqueta, después de impactarse contra un árbol y establecimientos ubicados a la altura de la calle Manuel María Contreras.

Cuando llegaron los policías, la escena ya hablaba por sí sola: una camioneta blanca con impactos de bala en su costado izquierdo y dos personas heridas en el interior.

La agresión dejó una mujer muerta y un hombre gravemente lesionado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) acudieron al sitio después de recibir el reporte de varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar encontraron el vehículo accidentado. En el asiento del copiloto estaba una mujer de aproximadamente 25 años, mientras que en el lugar del conductor se encontraba un hombre de 34 años.

Ambos presentaban manchas de sangre, por lo que los agentes solicitaron inmediatamente la presencia de los servicios médicos.

Los paramédicos determinaron que el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, derivado de una lesión por arma de fuego en la cabeza.

Su estado fue considerado grave y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.

La mujer, en cambio, fue declarada sin signos vitales.

Un dato llamó especialmente la atención de los primeros respondientes: los paramédicos no observaron heridas de arma de fuego visibles en el cuerpo de la joven, pese a que murió dentro de la camioneta.

Las causas precisas de su fallecimiento deberán ser determinadas mediante los estudios correspondientes.

¿Quiénes eran las víctimas?

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, reportó que las víctimas serían “Gerardo Hernández y una mujer, aún no identificada”.

Según la información difundida por el comunicador, ambos acababan de salir de una funeraria ubicada en San Rafael, donde se realizaba el velorio de Luis “N”, “El Chilaquil”, asesinado previamente a balazos en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Jiménez señaló que la agresión ocurrida posteriormente estaría relacionada con la violencia entre grupos criminales que disputan territorio y actividades ilícitas en distintos puntos de la capital.

Ella murió, aunque no recibió ningún tiro”, indicó C4 en sus redes sociales. “A él (Hernández) se lo llevaron grave”.

El periodista agregó que el caso formaría parte de “la guerra entre La U y la AntiU”, en referencia a La Unión Tepito y la llamada Anti Unión.

Estas afirmaciones corresponden al reporte periodístico y deberán ser corroboradas por las autoridades encargadas de la investigación.

Una persecución de apenas unos segundos

Los testimonios recabados en el lugar describieron una escena que ocurrió en cuestión de segundos.

La motocicleta se habría colocado junto a la camioneta y sus ocupantes comenzaron a disparar.

El conductor intentó continuar, pero perdió el control del vehículo.

La camioneta terminó subiéndose a la banqueta y chocó contra un árbol y algunos establecimientos situados en la calle Manuel María Contreras.

Los agresores aprovecharon la confusión para escapar a bordo de la motocicleta.

Cuando los policías llegaron, ya no estaban en el lugar.

La zona fue asegurada mientras los servicios de emergencia atendían al sobreviviente y confirmaban el fallecimiento de la mujer.