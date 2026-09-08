Código Águila, policías vigilarán la ciudad a ras de suelo

La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que mañana se pondrá en marcha una estrategia de proximidad para que los policías entren a recorrer todas las calles de la ciudad y no sólo las avenidas principales.

Los recorridos se llevarán a cabo conforme al Código Águila en el que “se baja el policía —de la patrulla—, el policía toca la puerta y le firman que efectivamente hizo este recorrido”, explicó.

Alcances

· Los policías recorrerán cada calle y usarán el Código Águila (firma de vecinos) para comprobar su paso.

· Agosto de 2026 registró solo 43 casos, la cifra más baja en 20 años.

· Los delitos de alto impacto bajaron 63% y el robo de vehículo 62% en comparación con 2019.

· Reportan la captura de más de 12 mil personas por delitos graves y 50 integrantes de La Unión y Anti Unión.

Y serán los enlaces ciudadanos que se designarán en cada calle, los que verificarán que los policías efectivamente realicen los recorridos.

“El miércoles (mañana), estaremos echando a andar esa nueva dinámica de proximidad que las patrullas y que la Secretaría de Seguridad van a tener con las y los ciudadanos”, dijo la mandataria en la presentación del informe mensual de Seguridad.

Además, expresó que el mes de agosto de este año se cometieron 43 homicidios, la cifra más baja en los últimos 20 años.

Brugada recordó que de enero a agosto de este año los delitos de impacto comparados con el mismo periodo de 2019 “han caído 63% y sólo en un año, la reducción fue de 8 por ciento”.

El robo de vehículo con y sin violencia cayó en 62% desde 2019 “y superamos también los 12 mil detenidos por delitos de alto impacto desde que llegamos al gobierno y alcanzamos 411 detenidos por extorsión y una buena noticia en esta primera semana de septiembre es que empezó a disminuir la extorsión”, comentó.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer que del 5 de octubre de 2025 al 31 de agosto de este año se han desarticulado 46 células criminales “producto de la captura de mil 438 presuntos delincuentes identificados como integrantes de dichos grupos”.

Y en el mismo periodo se han detenido a 12 mil 8 personas por su presunta vinculación con delitos de alto impacto. También detalló diversos aseguramientos de droga.

Vázquez destacó que en el mes de agosto “los operativos estratégicos y el reforzamiento de la presencia policial para el combate a los grupos delictivos y a los delitos de alto impacto en la zona centro de la ciudad permitieron la captura de 50 integrantes de la Unión Tepito y de Anti Unión”.

Expuso que los resultados positivos de la estrategia de seguridad se han logrado mediante ocho ejes fundamentales de acción que son: Atención a las causas; coordinación interinstitucional; más inteligencia, más tecnología e investigación; mejor policía; construcción de territorios de paz; policía de proximidad; evaluación territorial permanente y la construcción de una seguridad feminista.

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que de enero a agosto de 2026 aumentaron las detenciones y judicializaciones.

Y dio a conocer que entre enero y agosto se cumplimentaron 502 órdenes de aprehensión por homicidio, 109 por extorsión y 246 por robo de vehículo. En comparación con 2024, representan aumentos de 25.2%, 153% y 116% respectivamente.

Llegan a juzgados 72% de los casos de despojo

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que analizaron 315 denuncias de despojo registradas en agosto, determinando que sólo 61 correspondían a este delito (5 con violencia y 56 sin ella), mientras que 154 requieren mayor verificación y 100 se debieron a otras conductas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que 72% de los casos reales (44) ya se judicializaron. Además, la fiscal Bertha Alcalde reportó el aseguramiento de 22 inmuebles recientes, sumando un balance general de 53 propiedades recuperadas o aseguradas, 102 casos judicializados y 32 mediaciones concluidas.

Por otro lado, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en Azcapotzalco a Marcos Rafael “N”, quien usaba un chaleco con el logo de Morena y se hacía pasar por brigadista de apoyos del Bienestar para engañar a adultos mayores.

Bajo el pretexto de realizar un censo, el sujeto ingresaba a los domicilios, amenazaba a las víctimas para echarlas a la calle y procedía a cambiar las chapas de las puertas para apoderarse de los inmuebles, hasta que fue denunciado y capturado por la policía capitalina.

Georgina Olson y Ángel Salinas