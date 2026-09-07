Tláhuac pone en marcha "Guardianas Nocturnas"

La alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha "Guardianas Nocturnas", una acción social que busca prevenir y atender casos de violencia en contra de la mujer, además de fomentar la denuncia ante cualquier indicio de riesgo.

Como parte de esta acción, la cual dio inicio en la colonia Zapotitla, la alcaldesa Berenice Hernández Calderón realizó el recorrido en casas y negocios para informar a las y los vecinos que existe esta importante red de apoyo y atención para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas de agresiones y acoso, principalmente en el hogar.

"Esta acción nos permite no solo prevenir la violencia contra las mujeres, también funciona como una herramienta para que aquellas personas que se encuentren en riesgo, puedan solicitar el apoyo y posteriormente realizar la denuncia correspondiente", recalcó.

Detalló que las "Guardianas Nocturnas" está conformada por un equipo de 50 mujeres, quienes llevarán a cabo recorridos por distintas colonias de la alcaldía por la noche, para que las mujeres que no se encuentran en su domicilio durante el día, puedan tener acceso a la información y poder detectar cualquier caso donde se encuentren en riesgo de ser violentadas.

"Queremos que las mujeres salgan de esos núcleos de violencia, que se sientan seguras, que sepan que no están solas y que, como autoridad estamos para apoyarlas, orientarlas y asesorarlas", afirmó la alcaldesa.

Por último, Hernández Calderón puntualizó que Tláhuac es una alcaldía pionera en acciones enfocadas a la prevención de la violencia, un claro ejemplo es el "Código Naranja", la "Brigada Violeta" y ahora con esta acción de "Guardianas Nocturnas", priorizando siempre la seguridad y el bienestar de las mujeres.

“En Tláhuac las mujeres nos cuidamos entre todas. Es importante seguir reforzando las redes de apoyo, la difusión de los números de atención donde se pueda solicitar la ayuda en caso de ser víctimas de violencia, recordando que no están solas y cuentan con el apoyo de su Alcaldía", concluyó.