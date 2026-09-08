Comisión ciudadana revisaría zoológicos; condiciones de animales

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso la creación de una comisión ciudadana que vigile que sean adecuadas las condiciones de los animales bajo cuidado humano que habitan en los Centros de Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México.

La comisión ciudadana podría preguntar sobre el estado de algún animal cuyas condiciones causen preocupación y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) respondería sobre el caso particular.

La propuesta ocurre luego de que Excélsior publicó este domingo que visitantes al Centro de Conservación de la Fauna Silvestre de San Juan de Aragón se mostraron preocupados por el estado en que se encuentran algunos ejemplares.

Y también de que, en agosto, Excélsior difundió la denuncia de PETA Latino sobre el estado “preocupante” de algunos animales en el de Chapultepec.

Ayer, Brugada reconoció el trabajo del equipo especializado de la Sedema que atiende a los animales bajo cuidado humano quienes permanentemente dan seguimiento a todos los ejemplares.

Y reconoció que algunos de los animales ya están en edades avanzadas y su apariencia no es por un mal cuidado, sino porque ya están en etapa geriátrica.

“Tenemos un equipo bueno, especializado en la atención a los animales, preparados, especialistas, en fin. Y tienen también una vigilancia permanente con todos los animales. A mí me gustaría mucho que una comisión ciudadana se integrara a la revisión de los animales. Algunos pues ya están grandes, también hay que decirlo, animales que se tienen ya grandes, entonces no tiene que ver porque no se les atienda bien, sino ya son mayores.

“Le voy a pedir a la Secretaría de Medio Ambiente que se abra públicamente una revisión y que puedan contestar cualquier duda que se tenga al respecto de cualquier animal, que haya una vigilancia ciudadana junto con la Sedema, los responsables del zoológico y que digan a ver por qué está así este animal y habrá una respuesta, pero lo que sí decimos es que se tienen todas las condiciones en el zoológico para que los animales estén bien atendidos, que no les falte alimentación, que no les falte salud y se está haciendo”, expresó.

En la Ciudad de México operan los Centros de Conservación de la Fauna Silvestre Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.