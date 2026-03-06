Caen 4 prestamistas de dinero ‘gota a gota’ en CDMX; 2 son colombianos

Juan Jeferson ‘N’, Ana Luz ‘N’, Julio ‘N’ y Marlyn Dahiana ‘N’ fueron detenidos en la Ciudad de México (CDMX) como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, en marco de la estrategia contra la extorsión en la capital del país.

El jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, informó sobre la detención de los presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a los préstamos de dinero con cobros excesivos de interés mediante tácticas intimidatorias, conocidos como ‘gota a gota’.

Seguimos trabajando para desarticular las células delictivas dedicadas a la extorsión que operan en nuestra Ciudad y en otras entidades”, enfatizó el funcionario.

Colombianos prestamistas ‘gota a gota’

Prestamistas 'gota a gota', detenidos en CDMX. Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que el despliegue se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación referente a un grupo delictivo proveniente de Colombia, dedicado a la venta de droga y extorsiones en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón, así como en el Estado de México, además de realizar préstamos de dinero bajo el esquema conocido como “gota a gota” en 12 entidades del país.

Tras obtener una órden de cateo, se intervino un inmueble localizado en la alcaldía Iztapalapa en donde oficiales aseguraron 11 pequeñas bolsas de plástico transparentes que contenían un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, una lap top, cuatro teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, así como 10 tarjetas publicitarias para obtener préstamos de dinero.

Además, fueron detenidos un hombre de 21 años de edad, quien dijo ser ciudadano colombiano, y una mujer mexicana de 32 años de edad.

Prestamistas 'gota a gota', detenidos en CDMX. Especial

En otra acción, en la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, personal de la SSC detuvo a un hombre y a una mujer, ella ciudadana colombiana, posibles integrantes del mismo grupo delictivo dedicado a los cobros de extorsiones bajo la modalidad "gota a gota".

Al realizarles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, les aseguraron 55 bolsitas con aparente marihuana, 63 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína en piedra, un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Prestamos impagables

Prestamistas 'gota a gota', detenidos en CDMX. Especial

Los préstamos “gota a gota” son una forma de préstamo informal e ilegal en la que una persona o grupo presta dinero rápido, pero cobra intereses extremadamente altos y exige pagos diarios o muy frecuentes. Este sistema está ligado en muchos casos a redes de extorsión o delincuencia organizada.

Cómo funcionan

Préstamo rápido

Ofrecen dinero inmediato, casi siempre sin pedir comprobantes de ingresos, historial crediticio o garantías.

Intereses muy altos

Aunque parecen pequeños, los intereses pueden superar 20%, 30% o más al mes, mucho más que los bancos.

Pagos diarios

La persona debe pagar pequeñas cantidades todos los días, de ahí el nombre “gota a gota”.

Cobranza agresiva

Si alguien se atrasa, los cobradores pueden recurrir a amenazas, intimidación, hostigamiento o violencia.

Por qué son peligrosos

La deuda crece muy rápido por los intereses.

Muchas personas terminan pagando varias veces el dinero que pidieron .

Los prestamistas pueden amenazar a la persona o a su familia .

En varios países de América Latina, incluidos México, se ha detectado que este sistema está ligado a grupos criminales .

Señales de alerta

Dinero inmediato sin requisitos.

Cobro diario en efectivo.

Intereses poco claros o que cambian.

Prestamistas que pasan a cobrar personalmente .

*mvg*