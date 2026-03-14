Caen 4 colombianos por robo de 739 piezas de plata a comerciante guerrerense en CDMX

En calles de la Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), cuatro hombres de origen colombiano fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de asaltar a un comerciante proveniente de Guerrero, a quien despojaron de una maleta con 739 piezas de joyería de plata.

Las joyas estaban valuadas en aproximadamente 400 mil pesos. El robo ocurrió en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, donde el afectado fue interceptado por los presuntos ladrones cuando se dirigía a entregar la mercancía a una joyería ubicada en la calle Palma, en el Centro Histórico, informó el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Amagaron al comerciante y le robaron las piezas de plata

Detenidos 4 colombianos en CDMX. Especial

De acuerdo con el reporte, los hombres amagaron al comerciante con una navaja y le arrebataron la maleta con las piezas de plata antes de huir a bordo de un vehículo blanco.

El propio denunciante decidió seguirlos: tomó un taxi y rastreó el automóvil hasta calles de la alcaldía Benito Juárez, donde pidió apoyo a una patrulla y señaló a los presuntos responsables.

Los policías ubicaron el vehículo entre las calles Castilla y Santa María Nativitas y les marcaron el alto a los ocupantes.

Durante una revisión preventiva encontraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, una navaja roja y la maleta negra que contenía las 739 piezas de joyería de plata, mismas que el denunciante identificó como de su propiedad.

Los detenidos, de 52, 48, 43 y 24 años de edad, dijeron ser ciudadanos colombianos.

Tras su captura, los sujetos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

El ciudadano afectado provenía del estado de #Guerrero e iba a entregar la mercancía en una joyería en la colonia #Centro; los detenidos ya fueron puestos a disposición de la @FiscaliaCDMX para las investigaciones correspondientes”, precisó Vázquez Camacho en su cuenta de X.

Antecedentes penales

Detenidos 4 colombianos en CDMX. Especial

Al revisar los antecedentes de los detenidos, la SSC detectó que el hombre de 43 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2021, además de cuatro presentaciones ante el Ministerio Público por distintos delitos.

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