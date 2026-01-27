Caen 3 por homicidio en V Carranza; están ligados a otro asesinato en CDMX

Elementos policíacos detuvieron a dos hombres y una mujer ligados al ataque a balazos en contra de un menor de edad que resultó lesionado y un ciudadano que murió, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Penitenciaría y Tapicería. Ahí los agentes, encontraron a dos personas que presentaban manchas de sangre, quienes abordaban un vehículo color rojo para ser trasladados a un hospital para su atención médica.

Un agresor iba en moto

Los oficiales se entrevistaron con una mujer de 44 años de edad, quien dijo ser familiar de los lesionados e informó que, momentos antes, un sujeto arribó en una motocicleta color negro con azul y sin mediar palabra, sacó una pistola de entre sus ropas y disparó.

Sujeto huyendo en moto

En el nosocomio, uno de los lesionados fue diagnosticado sin signos vitales por lesión de arma de fuego en tórax y hombro izquierdo, en tanto el joven de 15 años recibió el diagnóstico de lesión de bala en la pierna izquierda.

Otro sujeto atacó a los policías

Los efectivos policiales se abocaron a la búsqueda del posible agresor a quien ubicaron en la calle Norte 172 y la avenida Transval, colonia Pensador Mexicano, donde intentó huir, sin embargo, fue arrestado y le aseguraron una pistola con un cargador.

Momentos después, un sujeto se aproximó al sitio y agredió físicamente a los policías con la intención de liberar al posible agresor, por lo cual, también fue detenido.

La mujer llevaba droga

Asimismo, derivado de un cerco virtual, los oficiales ubicaron la motocicleta utilizada durante la agresión, la cual fue hallada en un predio ubicado en el cruce de las calles Rafael Buelna y 3, de la colonia Damián Carmona, donde una mujer portaba las llaves e intentó encenderla y al revisarla le aseguraron 34 bolsitas de plástico que contenían crystal y una bolsa con cierre hermético con marihuana.

Los hombres de 25 y 28 años, y la mujer de 49 años de edad fueron detenidos y trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con antecedentes penales

La Policía de la Ciudad de México informó que el detenido de 28 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo en el año 2022.

Además, se supo que los detenidos están posiblemente relacionados con una agresión con arma de fuego, tras la cual un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada, ocurrida el pasado 19 de septiembre de 2025, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

