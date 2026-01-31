Caen 2 de familia de narcomenudistas en Álvaro Obregón, CDMX

En un operativo coordinado entre fuerzas locales y federales, fueron capturados dos narcomenudistas en calles de la colonia Piloto Adolfo López Mateos, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), en posesión de 30 dosis de cocaína en piedra.

Los sujetos, ambos de 36 años de edad, forman parte de una célula delictiva conformada principalmente por familiares, dedicados al narcomenudeo en dicha colonia, una de las de mayor índice delictivo en AO.

La detención se logró durante acciones coordinadas entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina en la colonia Piloto.

En el cruce de las calles Puerto Mazatlán y Puerto Nautla, los uniformados fueron solicitados por un ciudadano, quien refirió que, metros adelante, dos sujetos intercambiaban aparente droga y amenazaban a las personas.

Captura y aseguramiento

Detenidos en Álvaro Obregón. Especial

De inmediato se dirigieron al lugar, donde observaron a los sujetos señalados. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos intentó darse a la fuga, pero fue interceptado, mientras que el otro aventó al piso un teléfono celular y fue asegurado en el punto.

Durante una revisión preventiva, se les aseguraron 30 envoltorios de papel con cocaína en piedra, el teléfono celular y dinero en efectivo.

Junto con el narcótico asegurado, los sujetos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La SSC informó que, al hacer un cruce de información, se corroboró que uno de los presuntos narcomenudistas fue detenido en dos ocasiones en el año 2023 por delitos contra la salud.

*mvg*