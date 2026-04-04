Viacrucis del Reclusorio Oriente convoca a más de 100 internos

Con el apoyo de la Arquidiócesis Primada de México, personas privadas de la libertad participaron en la representación del Viacrucis, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

Este año, entre elenco y staff, fueron más de un centenar de reos los que participaron en las actividades religiosas de Semana Mayor, que ya se han vuelto tradición en el llamado Reno y que iniciaron con la representación del Domingo de Ramos, continuando este viernes 3 de abril con la representación de los pasajes bíblicos de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret.

Emiliano, quien dio vida a Jesús de Nazaret, cargó una cruz de más de cien kilogramos a lo largo de la explanada, cruz que representa para él los pecados y culpas que deben ser expiadas para tratar de obtener el perdón por sus errores y reconciliarse con la sociedad.

Foto: SSC

Como cada año, los escenarios y actividades religiosas de la Pasión de Cristo se colocaron en el auditorio y explanada principal del Reclusorio.

Los reos se prepararon durante tres meses para llevar a cabo la representación, como parte de los programas de reinserción social y con apoyo de personal de la Arquidiócesis Primada de México que colabora activamente con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.

Autoridades penitenciarias informaron que los actos litúrgicos que conmemoran la Semana Santa en los Reclusorios de la Ciudad de México continuarán el resto del fin de semana, con la realización de la vigilia pascual este Sábado de Gloria, concluirán con la eucaristía de Resurrección, mañana domingo 5 de abril.

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La tradición de la pasión de Cristo en los reclusorios de la capital nació 22 años, cuando se realizó por primera vez la representación en la Penitenciaria de la Ciudad de México; dos años después, se inició en los Reclusorios Preventivos y dos años más tarde en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Desde entonces, se lleva a cabo regularmente el Viacrucis con apoyo de la Arquidiócesis Primada de México.

Se trata de un apoyo espiritual para las personas privadas de la libertad y adolescentes en conflicto con la ley”, expresó la SSC.

Foto: SSC

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