Suburbano SUBE pasaje a partir de mañana ¿en cuánto quedará?

A través de su página oficial y redes sociales el Tren Suburbano anunció que ajustará la tarifa de su servicio a partir de mañana domingo 5 de abril de 2026. Ferrocarriles Suburbanos comunicó que la nueva tarifa aplica tanto para viajes cortos como para largos.

La Tarifa del servicio del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México quedará de la siguiente forma:

Viaje Corto (de 0 a 12.89 kilómetros): pasa de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) a $11.50 (Once pesos 50/100 M.N.).

(de 0 a 12.89 kilómetros): pasa de $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) a $11.50 (Once pesos 50/100 M.N.). Viaje Largo (de 12.9 hasta 25.6 kilómetros): pasa de $25.50 (Veinticinco pesos 50/100 M.N.) a $26.50 (Veintiséis pesos 50/100 M.N.).

El medio de transporte público detalló que el ajuste tarifario previsto en el Título de Concesión del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fue autorizado y registrado por parte de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La ampliación del tren de Lechería al AIFA es de unos 23 kilómetros y se sumará al trayecto que ya da servicio de Buenavista a Lechería. Foto: Cuartoscuro

Tarifa sin cambio

En tanto, informó que el costo de la Tarjeta de acceso (Título) se mantiene sin cambios, por lo que seguirá siendo de $18.00 (Dieciocho pesos 00/100 M.N.).

Así las reacciones en redes

Jejeje alguien tiene que pagar la nueva construcción al AIFA, no tienen llenadera



¡Como cada año, aumenta la tarifa y baja la calidad del servicio! ¡De verdad que no tienen vergüenza, el servicio qué dan cada vez es peor, hacen sus payasadas de la conexión al aifa cuando quieren, escaleras eléctricas qué no funcionan y vigilancia nula y aun así aumentan!



Urge quitarles la concesión a ferrocarriles suburbanos

¿por qué se autoriza el aumento? El servicio que brinda @Suburbanos no podría ser peor. Tarda mucho, marcha lento, "le roban los cables" a cada rato. ¿¿Cuál es la justificación?



¿Otra vez ???? No ya no es posible y el servicio cada vez más deplorable



Suben las tarifas y la limpieza de los trenes y la seguridad brillan por su ausencia. Cada vez roban más a los estudiantes de Iztacala y bajan en la estación de Tlalnepantla.



Una empresa privada encargada del transporte público, no me sorprende que suban el precio siempre que puedan. El transporte público no es un bien para hacer ganancias con los usuarios.

Estaciones actuales del Suburbano (Línea Buenavista–Cuautitlán)

El tramo AIFA-Lechería del Tren Suburbano contará con seis estaciones intermedias. Cuartoscuro

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Tultitlán

Cuautitlán

*BB