Taxista evita Alcoholímetro y se lleva colgando a policía de su auto por Iztapalapa

Un taxista evadió un punto del Alcoholímetro en Iztapalapa y, en su huida, se llevó colgando de su vehículo a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), adscrito al programa Conduce Sin Alcohol, quien le había marcado el alto.

La SSC de la CDMX informó que los hechos sucedieron en un punto de control del Alcoholímetro ubicado en la esquina de las avenidas Javier Rojo Gómez y Luis Hidalgo Monroy, de la colonia San Pablo, cuando el oficial se aproximó al conductor de un vehículo con cromática de taxi de color blanco con rosa, para realizarle la entrevista de acuerdo al protocolo.

El chofer, al hacer caso omiso, aceleró repentinamente la marcha del vehículo y se llevó al uniformado varios metros que, para no caerse, se sujetó en la puerta del conductor para evitar poner en riesgo su integridad física.

Tras llevarse al oficial, los demás agentes solicitaron el apoyo de personal en campo, lo que generó una persecución.

Detención del taxista que evadió Alcoholímetro

Taxista ebrio detenido en Iztapalapa. Especial

Un motociclista que se percató de lo sucedido brindó apoyo y señaló la dirección de la ruta de escape, lo que permitió ubicar la unidad y darle alcance metros más adelante.

Una vez que el policía se encontraba sobre la acera, solicitaron una unidad médica para su revisión y fue trasladado a un hospital para su pronta atención médica especializada.

En tanto, al hombre e 59 años, le realizaron una revisión preventiva y una inspección al vehículo, en el que hallaron varias latas de bebidas alcohólicas, por lo que, le informaron sus derechos de ley, y junto con el vehículo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente que definirá su situación jurídica.

Así se llevó al policía en el taxi

En redes sociales circula el video en donde se observa cómo el taxista se llevó al policía colgando de su vehículo.

Un motociclista que lo sigue logra darle seguimiento y queda en imágenes cómo fue el escape con el oficial en la puerta del taxi y el momento en que este mismo cae al asfalto.

Más adelante, luego de que el motociclista le dio alcance, el taxista aparentemente borracho se orilla y es ahí cuando lo detienen.

