Cae 'El Dámaso', uno de los líderes del Cártel de Tláhuac en CDMX

Después de varios meses de investigación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron atrapar a Feliciano “N”, mejor conocido como “El Dámaso”, señalado como uno de los principales mandos del Cártel de Tláhuac.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es el segundo al mando de la estructura criminal, a la que se le relaciona con extorsiones a comerciantes, despojo de propiedades y venta de drogas, principalmente en Tláhuac.

Durante meses la PID rastreó sus movimientos y ubicó los lugares que frecuentaba en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, hasta que finalmente lo sorprendieron en un centro comercial de Tlalpan, donde fue detenido en flagrancia.

Al momento de su captura, los agentes le encontraron marihuana, una sustancia con características similares a la cocaína y dos teléfonos celulares, que quedaron asegurados como parte de las investigaciones.

La Fiscalía capitalina busca saber si hay más personas que hayan sido víctimas de este sujeto. Quienes lo reconozcan pueden comunicarse al 55 53 45 50 00 o acudir directamente a la Fiscalía de Alto Impacto, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, en Azcapotzalco.

El Cártel de Tláhuac y su líder “El Ojos”

La historia del Cártel de Tláhuac tiene como uno de sus personajes centrales a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, quien llegó a controlar buena parte del negocio de las drogas en Tláhuac y otras zonas del suroriente de la capital.

Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del Cártel Tláhuac-Chalco.

El 20 de julio de 2017 elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un fuerte operativo en la colonia La Conchita Zapotitla, en Tláhuac. “El Ojos” murió ese día durante un enfrentamiento en el que también perdieron la vida otros siete presuntos delincuentes.

Las mujeres familiares del desaparecido líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”.

Sin embargo, la muerte del líder no acabó con el cártel. Parte de su familia también estaba metida en las actividades de la organización.

Cae ‘El Felipillo’, hijo de 'El Ojos' y presunto líder del Cártel de Tláhuac

Entre otros estaban sus hijos, particularmente Felipe de Jesús Pérez, conocido como “El Felipillo”, y Diana Karen, apodada “La Princesa de Tláhuac”, quienes fueron señalados de formar parte de la estructura criminal.

Las detenciones de varios integrantes de la familia y de otros operadores no han quebrado al grupo. Sus actividades continúan principalmente en delitos relacionados con la venta de drogas, amenazas y extorsiones.