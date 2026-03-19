Cae colombiano de red ‘gota a gota’ en la Cuauhtémoc, CDMX

Un ciudadano colombiano, vinculado con una red de préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota”, fue detenido en calles de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de decenas de dosis de marihuana.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el cruce de 5 de Mayo y Lucas Alamán.

Ahí, los oficiales detectaron a un hombre que manipulaba varias bolsas con hierba verde, por lo que le marcaron el alto para una revisión preventiva.

Marihuana asegurada a colombiano en la Cuauhtémoc. Especial

De acuerdo con el reporte policial, al sujeto, de 31 años de edad, le encontraron 93 bolsitas con marihuana, motivo por el cual fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Opera para red de prestamistas

Derivado de trabajos de inteligencia, se pudo comprobar que el detenido, de origen colombiano, opera para un grupo de prestamistas, en su mayoría extranjeros, con presencia en varias zonas de la ciudad.

La SSC alertó que este tipo de prestamistas ofrecen dinero rápido sin requisitos formales, con pagos diarios e intereses que resultan impagables para quienes acceden a estos créditos informales.

¿Qué es la extorsión gota a gota?

La extorsión conocida como “gota a gota” es una modalidad de préstamo ilegal que se ha extendido en varios países de América Latina. Funciona así:

Préstamo fácil y rápido: Personas o grupos ofrecen dinero en efectivo sin pedir requisitos formales, historial crediticio ni trámites.

Pagos diarios: El dinero debe devolverse en pequeñas cantidades (la “gota”) todos los días.

Intereses muy altos: Las tasas son excesivas, por lo que la deuda crece rápidamente y se vuelve casi imposible de pagar.

Cobranza violenta o intimidatoria: Si la persona se atrasa, los prestamistas recurren a amenazas, hostigamiento, agresiones o daños a negocios y viviendas.

En muchos casos, esta práctica está vinculada a redes delictivas organizadas. Aunque se presenta como un “apoyo” inmediato, en realidad es una forma de extorsión, porque la persona termina pagando bajo presión y miedo.

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