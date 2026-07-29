Cae colombiana en CDMX, la relacionan con robo a casas en Metepec, Edomex

Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida en la alcaldía Álvaro Obregón al poniente de la Ciudad de México en posesión de más de 200 dosis de narcóticos y un vehículo que es investigado por su posible relación con dos robos a casa habitación cometidos este año en el municipio de Metepec, Estado de México.

La captura ocurrió en la colonia Ponciano Arriaga, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a una mujer dentro de un automóvil gris manipulando diversos envoltorios. De acuerdo con el reporte de la SSC, los agentes se aproximaron al vehículo y solicitaron a la ocupante descender para realizar una revisión preventiva.

Durante la inspección localizaron 170 bolsitas con marihuana, 36 envoltorios con una sustancia similar al crystal y un teléfono celular. Tras el hallazgo, la mujer, de 32 años de edad, fue arrestada y trasladada ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la dependencia, el automóvil asegurado podría estar vinculado con al menos dos robos a viviendas registrados en la colonia San Francisco Coaxusco, en Metepec, durante enero y febrero de este año.