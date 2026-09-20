Procesan a conductor por homicidio doloso de motociclista en Tlalpan

Un elemento de la Secretaría de Marina, identificado como Néstor N, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista de 25 años y las lesiones ocasionadas a un menor de 12 años, tras un hecho de tránsito ocurrido en la alcaldía Tlalpan.

Durante la audiencia de este domingo, el juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El asesor jurídico de la familia de las víctimas, César Christopher Zamudio, explicó que además se concretó una reclasificación del delito, al pasar de homicidio culposo a homicidio doloso por la muerte del motociclista.

De acuerdo con el abogado, también se determinó la tentativa de homicidio en agravio del menor de 12 años que resultó lesionado durante el mismo hecho.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre de 2026, cuando el joven de 25 años circulaba en motocicleta acompañado por familiares. Según la narrativa proporcionada por la familia, previamente habían tenido un encuentro con el conductor de un automóvil Toyota rojo.

Posteriormente, el vehículo habría acelerado y alcanzado a los motociclistas, provocando el impacto que terminó con la vida del joven y dejó lesionado a su hermano menor.

Tras el choque, el conductor presuntamente se dio a la fuga. El padre del motociclista lo siguió y, aproximadamente 700 metros después, logró detenerlo cuando el tránsito y un semáforo obligaron al automóvil a detenerse.

Los asesores legales de la familia de la víctima. Foto: Karina Tejada

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de operadores del C5, realizaron la detención de Néstor N, quien fue presentado ante el Ministerio Público.

Zamudio acompañado de su colitigante Roberto Bucio y José Luis Vázquez, señaló que entre los elementos considerados durante la audiencia se encuentra un dictamen en materia de tránsito terrestre, además de los datos relacionados con la detención ciudadana realizada por el padre de la víctima.