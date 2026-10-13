Alcaldía Cuauhtémoc renombra espacios en honor a Madres Buscadoras y Elena Garro

La alcaldía Cuauhtémoc nombró “Madres Buscadoras” a la Sala de Cabildos de su edificio sede.

La demarcación expuso que el motivo es un reconocimiento a las madres y familias que buscan a sus seres queridos.

La denominación de la Sala de Cabildos Madres Buscadoras, tiene como finalidad expresar un reconocimiento institucional a las madres y familias que, frente a la desaparición forzada de personas, han impulsado la búsqueda de verdad, justicia y memoria”, indicó la demarcación a cargo de Alessandra Rojo de la Vega.

Y rechazó que el nombramiento tenga postura política.

La presente denominación no constituye el reconocimiento a una organización, asociación o colectivo en específico, ni implica adhesión institucional a postura política alguna.

“Su propósito es destacar valores universales que deben orientar la actuación de todas las autoridades: la protección de la dignidad humana, la empatía con las víctimas, la memoria colectiva y el compromiso permanente con el respeto de los derechos humanos”, señaló en un acuerdo publicado este martes en la Gaceta Oficial.

La desaparición forzada de personas representa una de las problemáticas más profundas que enfrenta el Estado mexicano, al afectar de manera directa derechos fundamentales como la libertad, la integridad personal, el acceso a la justicia, la protección de las familias y la dignidad humana, argumentó.

Frente a esta realidad, miles de madres y familias mexicanas, desde distintos contextos sociales y regiones del país, han asumido una labor de búsqueda incansable de sus seres queridos, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia, solidaridad y compromiso”, consideró.

La Sala de Cabildos es el espacio donde se deliberan asuntos de interés público, se construyen acuerdos y se adoptan decisiones que impactan en la vida cotidiana de los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Nombrar este recinto Madres Buscadoras representa un recordatorio permanente de que toda decisión gubernamental debe colocar en el centro a las personas, privilegiando la dignidad humana, la empatía, la legalidad y el servicio a la sociedad”, señaló.

También reconocen a Elena Garro

La demarcación nombró al Auditorio de su edificio sede como “Elena Garro”.

Ello como reconocimiento a una de las escritoras, dramaturgas y periodistas más importantes del siglo XX en México, señaló.