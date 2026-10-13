En 10 días realizarán proceso de licitación para desfile y ofrenda de Día de Muertos

En unos 10 días, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizará el procedimiento de licitación pública para conseguir a los proveedores del servicio integral para la Ofrenda Monumental 2026 y el Gran Desfile de Día de Muertos.

Así se establece en dos convocatorias a licitaciones publicadas este martes en la Gaceta oficial.

Una convocatoria es para conseguir el Servicio Integral para llevar a cabo la realización única del Gran Desfile de Día de Muertos 2026 y otras para el Servicio Integral para llevar a cabo la realización de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ambos eventos a cargo de la Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios.

En los dos casos el límite para adquirir las bases es el 15 de octubre, para la ofrenda la junta de aclaraciones es el 16 de octubre y para el desfile el 19.

La presentación de propuestas será el 20 de octubre para la ofrenda y el 21 para el desfile.

Mientras que el fallo para la ofrenda será el 22 de octubre y para el desfile el 23.

La inauguración para la Ofrenda Monumental en el Zócalo está programada para el 29 de octubre y la realización del Gran Desfile de Día de Muertos para el 31 de octubre.

Por lo que los proveedores tendrán sólo unos días para organizar e instalar los eventos.