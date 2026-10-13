Coparmex CDMX alerta por pérdida de empleos en periodo post mundial

La Ciudad de México registró la pérdida de 53 mil 101 empleos en septiembre de 2026, alertó este martes en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

Con lo que revirtió la recuperación observada durante agosto y acumuló un saldo negativo de 38 mil 866 puestos de trabajo entre enero y septiembre del 2026”, indicó.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, advirtió que la creación de empleo requiere inversión, productividad y confianza.

Y reconoció lo oportuno de la política de cero clausuras impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Cuando una ciudad pierde empleos y empresas, también pierde base recaudatoria. Hoy más que nunca debemos proteger a quienes generan trabajo. Por eso convocamos a las 16 alcaldías a firmar un acuerdo de cero clausuras que brinde certeza a los negocios y privilegie su regularización. Gobierno y empresarios debemos asumir nuestra responsabilidad: conservar las empresas que tenemos y generar las que nuestra ciudad necesita”, señaló.

La Coparmex CDMX también alertó por la desaparición de patrones.

Puesto que la ciudad pasó de 123 mil 651 patrones registrados en diciembre de 2025 a 121 mil 575 en agosto de 2026, una disminución de 2 mil 76 registros en ocho meses.

Menos empresas representan un deterioro en el ecosistema económico y emprendedor de la capital”, señaló.

Coparmex CDMX reiteró su llamado a construir una agenda conjunta entre autoridades y sector empresarial que permita proteger las fuentes de empleo, fortalecer a las empresas y recuperar la confianza para invertir.