Detienen en Miguel Hidalgo a presunto integrante de banda dedicada al robo de relojes de alta gama

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 38 años por su posible nexo con un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los policías detuvieron a Josimar “N” luego de que presuntamente amenazó a una mujer con un arma de fuego para retirarle sus pertenencias. La víctima solicitó el apoyo de los uniformados en el cruce de Periférico y la calle Gorrión, en la colonia Tacubaya, quien les señaló la ruta por la que huyó el ladrón.

Con el apoyo del C2, los elementos de seguridad localizaron al individuo y le aseguraron un arma de fuego con un cargador y seis cartuchos útiles.

Además, se le decomisó un bolso negro, tres carteras pequeñas, tres relojes de alta gama, un anillo de plata, cuatro teléfonos celulares y una mochila color naranja.

Josimar “N” fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Tras realizar el cruce de información, personal de la SSC identificó que el detenido podría tener nexos con un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama y que se dedica a revender las piezas sustraídas en varios puntos de la Ciudad de México.